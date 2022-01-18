Норильским старшеклассникам рассказали о работе правоохранителей в ходе круглого стола

На мероприятие были приглашены старшеклассники школы № 3. Любовь Каськаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, рассказала ребятам о своей работе, а об особенностях службы в подразделениях дознания и следствия ребятам поведал Владислав Барцак, дознаватель отделения дознания Норильского ОМВД. От Егора Назарова, старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Норильского ОМВД старшеклассники узнали о специфике службы в оперативных подразделениях. А выпускник Сибирского юридического института МВД России поделился информацией о возможностях обучения в вузах системы МВД, карьерного роста на службе в полиции и об основных социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам.

Представитель Общественного совета при Норильском ОМВД России Татьяна Сазонова, помощник ректора Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского, рассказала о нюансах поступления в высшие учебные заведения и о моментах, которые сегодняшним школьникам стоит учитывать заранее для достижения успеха в будущей профессии.

Также ребятам рассказали об участившихся мошенничествах с использованием средств мобильной связи, дали практические разъяснения о том, как не стать жертвой таких преступлений, и объяснили, как важно предупреждать людей старшего поколения о многочисленных уловках, на которые идут мошенники.