Норильское отделение краевого управления социальной защиты населения информирует горожан об индексации детских пособий

С 1 января пособие на ребёнка составляет 616 рублей. Детям одиноких матерей; детям, у которых оба родителя - инвалиды; детям из неполных семей, в которых родитель - инвалид; детям из многодетных семей выплачивается по 863 рубля.

Размер единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей - 104 595 рублей. Размер ежегодного пособия на ребёнка школьного возраста - 3 287 рублей

Краевой материнский (семейный) капитал сегодня равен 153 158 рублям.

С 1 февраля проиндексированы пособия, предусмотренные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Размеры пособий составляют:

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), - 1 274,82 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), - 1 274,82 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребёнка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - 33 995,38 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком гражданам, фактически осуществляющим уход за ребёнком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), - 12 749,13 руб.;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 53 835,23 руб.;

- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 23 072,24 руб.

Перерасчёт указанных мер социальной поддержки производится автоматически, дополнительного обращения в территориальное отделение