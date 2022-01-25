МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильское управление социальной защиты населения информирует

Норильское управление социальной защиты населения информирует

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Норильское управление социальной защиты населения информирует

Норильское управление социальной защиты населения информирует

По техническим причинам телефоны ведомства не работают. В связи с этим были организованны временные телефоны для консультаций и записи на приём: +7-913-504-22-81, 49-22-81.

Фото из открытых источников
25 января в 17:13 70
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