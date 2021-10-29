Норильскому городскому архиву исполнилось 65 лет

Главной задачей архивистов в те годы было комплектование архива и обеспечение сохранности документов, поступающих в архив от учреждений, организаций и предприятий Норильска. В 1964 году во исполнение Решения исполкомов Красноярских краевых (промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся от 27 декабря 1963 г. № 74 «О мерах по улучшению архивного дела в крае» был создан городской государственный архив с подчинением исполкому Норильского горсовета и архивному отделу крайисполкома. Документальной основой нового архива стали документы, хранящиеся в городском архиве. Появились и новые функции, в частности, «контроль за постановкой делопроизводства и состоянием архивов в подведомственных им учреждениях, организациях и предприятиях города».

В том же 1964 году архиву выделили полуподвальное помещение в жилом кирпичном доме на улице Кирова № 1. В нем разместились два архивохранилища площадью 56,2 м², оборудованные деревянными стеллажами протяженностью 103 погонных метра, и рабочая комната для сотрудников архива. Здесь архив «прожил» почти 28 лет. В 1991 году ему предоставили помещение бывшей партийной библиотеки в Городском центре культуры на ул. Орджоникидзе, 15, впервые оборудованное металлическими стеллажами, протяженность которых составила 761 погонный метр. В 1993 году в целях повышения правового статуса архива и расширения полномочий он был реорганизован в архивный отдел администрации города Норильска с сохранением функций государственного архива.

В 2002 году Норильский архив получил собственное помещение на втором этаже бывшего детского сада на ул. Мира, 1а, площадью 410,6 м² (площадь архивохранилищ – 134,9 м²). Четыре года спустя в связи с необходимостью приёма большого объема документов по личному составу ликвидированных организаций (более 74 тыс. единиц хранения) Норильскому архиву было выделено дополнительное помещение бывшей библиотеки на ул. Пушкина, 12, площадью 675,5 м² (площадь архивохранилищ – 387,2 м²). Все пять архивохранилищ оборудованы финскими мобильными и стационарными стеллажами. Помещения Норильского архива оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

Сейчас Норильский архив – это 169 фондов, в которых содержится 124 330 единиц хранения документов за период с 1916 года, отражающих различные стороны жизни Норильска, Талнаха, Кайеркана и Снежногорска от начала строительства Норильского горно-металлургического комбината, рабочего (затем лагерного) посёлка Норильск, от первых выработок рудников, пуска первых металлургических заводов, исправительно-трудовых лагерей до наших дней. Документы повествуют о большом пути экономического, социального и технического развития комбината и города.

Самые крупные фонды: Р-1 «Администрация города Норильска» - 4595 ед.хр. и Р-11 «ОАО «НГМК им. А.П. Завенягина» - 5146 ед. хр. Один из самых ранних, а потому и самый ценный документ - рукописный альбом-дневник с фотографиями экспедиции Николая Урванцева по реке Хантайке (1928 г.). Неподдельный интерес вызывают красочно оформленный неизвестным «художником» отчёт Дудинского отделения о навигации за 1943 год и медикосанитарный отчёт по «Норильскстрою» за 1930-1932 гг.

30 источников комплектования архива пополняют фонды не только официальными документами, но и фотографиями, которые наглядно иллюстрируют историю, представленную в управленческих документах, культурную, спортивную, политическую жизнь нашего региона. Представляют интерес фонды документов личного происхождения. Это архивные коллекции документов и предметов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, деятелей литературы и искусства. В 1996 году архив начал работу по сбору «устной истории». На аудиокассеты (и традиционно на бумагу) записывались воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, старожилов и почётных граждан города, радиопередачи, подготовленные архивом. Воспоминания охватывают период с 30-х по 70-е годы ХХ века.

Особенно ценны воспоминания ветеранов трудового фронта о Норильске военных лет и о праздновании Дня Победы 1945 года. В фонотеке представлены уникальные записи воспоминаний В. Ф. Ромашкина и Г. И. Сапрыкина, норильчан 1930-х годов, лично знавших первого директора норильского комбината А. П. Завенягина. Интересны и познавательны воспоминания М. М. Петуховой о пионерской организации Норильска 1940-19550-х годов, журналиста-исследователя А. Б. Макаровой – о трагических событиях 1953-го года, вошедших в историю как Норильское восстание политзаключенных, а также воспоминания многих других известных норильчан. В 2004 году к 60-летию снятия блокады Ленинграда на плёнку были записаны воспоминания Тамары Шукаловой, среди которых - её авторские стихи о пережитом в годы блокады.

Имея под руками богатейший, интереснейший материал, специалисты архива активно используют его на различных мероприятиях со школами и другими организациями, на выставках, экскурсиях, конференциях, встречах с ветеранами ВОВ и труда, старожилами города, в телесюжетах, тематических подборках, статьях, публикуемых в краеведческих сборниках, городских газетах, размещают на интернет-ресурсах.

В 2008 году была утверждена новая структура администрации Норильска, архивный отдел включили в состав организационной структуры и штатной численности аппарата администрации и с 1 октября 2008 года переименовали в архивный отдел аппарата администрации города Норильска. На основании решения Норильского городского Совета депутатов было создано муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Городской архив». 28 января 2011 МБУ «Городской архив» изменило тип и было переименовано в муниципальное казённое учреждение «Норильский городской архив