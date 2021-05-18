МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет

Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет

Главная / Новости / Общество

Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет

В честь праздника лучшим сотрудникам полиции вручили награды. Торжественная церемония прошла в Городском центре культуры.

Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 летНорильскому отделу ОМВД исполнилось 80 летНорильскому отделу ОМВД исполнилось 80 летНорильскому отделу ОМВД исполнилось 80 летНорильскому отделу ОМВД исполнилось 80 летНорильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет

За достигнутые в служебной деятельности результаты и личный вклад в дело обеспечения правопорядка благодарственными письмами главы города отмечены:

- начальник отделения дознания отдела полиции № 1 Юлия Куркина;

- участковый уполномоченный полиции Александр Кыжинаев;

- оперуполномоченный отдела уголовного розыска Владимир Кузнецов.

Благодарственных писем Норильского городского Совета депутатов удостоились:

- старший следователь следственного отдела Любовь Шовикова;

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних Инна Тихонова.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин вручил почётные грамоты следующим сотрудникам:

- начальнику отдела дознания Елене Уткиной;

- инспектору мобильного взвода ОБППСП Игорю Зыкову;

- оперативному дежурному дежурной части Юрию Анисимову;

- инспектору ДПС ГИБДД Евгению Орлову;

- старшине ИВС Алексею Хижняку;

- полицейскому взвода ОБППСП Леонарду Цыретарову.

Благодарность за добросовестное несение службы объявлена:

- полицейскому специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Николаю Чернову;

- эксперту 8 МРО (Норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Артуру Веркееву;

- инспектору отдела по вопросам миграции Мусаткину Дмитрию;

- старшему инспектору по кадрам ОРЛС Елене Шульгиной.

Медали МВД России «За отличие в службе» I степени и очередные специальные звания среднего начальствующего состава получили:

- начальник отделения отдела уголовного розыска Насир Абаев;

- инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Тихон Абрамов.

Памятной медалью «За заслуги в милиции» отмечены ветераны органов внутренних дел Юрий Кононченко и Леонид Бизер, нагрудного знака краевого Совета ветеранов органов внутренних дел «За заслуги в укреплении правопорядка» удостоен Владислав Фальченко, почётной грамотой краевого Совета ветеранов ОВД награждён Виктор Таскин.

Благодарность управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю за участие в конкурсе детского рисунка «Моя мама – полицейский» объявлена Карине Пантелеймоновой и Владлене Стекольщиковой.

Норильских стражей порядка поздравили творческие коллективы Большого Норильска – «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Шкода», «Болеро» и «Оганер». Несколько песенных поздравлений для своих коллег исполнил вокально-инструментальный ансамбль Норильского ОМВД «Долг и честь» - Виталий Цауня, Дмитрий Прохоров и Владимир Сурский

Фото Ирина Яринская
18 мая в 12:10 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также