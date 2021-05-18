Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет
Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет
В честь праздника лучшим сотрудникам полиции вручили награды. Торжественная церемония прошла в Городском центре культуры.
За достигнутые в служебной деятельности результаты и личный вклад в дело обеспечения правопорядка благодарственными письмами главы города отмечены:
- начальник отделения дознания отдела полиции № 1 Юлия Куркина;
- участковый уполномоченный полиции Александр Кыжинаев;
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска Владимир Кузнецов.
Благодарственных писем Норильского городского Совета депутатов удостоились:
- старший следователь следственного отдела Любовь Шовикова;
- инспектор отделения по делам несовершеннолетних Инна Тихонова.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин вручил почётные грамоты следующим сотрудникам:
- начальнику отдела дознания Елене Уткиной;
- инспектору мобильного взвода ОБППСП Игорю Зыкову;
- оперативному дежурному дежурной части Юрию Анисимову;
- инспектору ДПС ГИБДД Евгению Орлову;
- старшине ИВС Алексею Хижняку;
- полицейскому взвода ОБППСП Леонарду Цыретарову.
Благодарность за добросовестное несение службы объявлена:
- полицейскому специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Николаю Чернову;
- эксперту 8 МРО (Норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Артуру Веркееву;
- инспектору отдела по вопросам миграции Мусаткину Дмитрию;
- старшему инспектору по кадрам ОРЛС Елене Шульгиной.
Медали МВД России «За отличие в службе» I степени и очередные специальные звания среднего начальствующего состава получили:
- начальник отделения отдела уголовного розыска Насир Абаев;
- инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Тихон Абрамов.
Памятной медалью «За заслуги в милиции» отмечены ветераны органов внутренних дел Юрий Кононченко и Леонид Бизер, нагрудного знака краевого Совета ветеранов органов внутренних дел «За заслуги в укреплении правопорядка» удостоен Владислав Фальченко, почётной грамотой краевого Совета ветеранов ОВД награждён Виктор Таскин.
Благодарность управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю за участие в конкурсе детского рисунка «Моя мама – полицейский» объявлена Карине Пантелеймоновой и Владлене Стекольщиковой.
Норильских стражей порядка поздравили творческие коллективы Большого Норильска – «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Шкода», «Болеро» и «Оганер». Несколько песенных поздравлений для своих коллег исполнил вокально-инструментальный ансамбль Норильского ОМВД «Долг и честь» - Виталий Цауня, Дмитрий Прохоров и Владимир Сурский