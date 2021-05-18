Норильскому отделу ОМВД исполнилось 80 лет

За достигнутые в служебной деятельности результаты и личный вклад в дело обеспечения правопорядка благодарственными письмами главы города отмечены:

- начальник отделения дознания отдела полиции № 1 Юлия Куркина;

- участковый уполномоченный полиции Александр Кыжинаев;

- оперуполномоченный отдела уголовного розыска Владимир Кузнецов.

Благодарственных писем Норильского городского Совета депутатов удостоились:

- старший следователь следственного отдела Любовь Шовикова;

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних Инна Тихонова.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин вручил почётные грамоты следующим сотрудникам:

- начальнику отдела дознания Елене Уткиной;

- инспектору мобильного взвода ОБППСП Игорю Зыкову;

- оперативному дежурному дежурной части Юрию Анисимову;

- инспектору ДПС ГИБДД Евгению Орлову;

- старшине ИВС Алексею Хижняку;

- полицейскому взвода ОБППСП Леонарду Цыретарову.

Благодарность за добросовестное несение службы объявлена:

- полицейскому специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Николаю Чернову;

- эксперту 8 МРО (Норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Артуру Веркееву;

- инспектору отдела по вопросам миграции Мусаткину Дмитрию;

- старшему инспектору по кадрам ОРЛС Елене Шульгиной.

Медали МВД России «За отличие в службе» I степени и очередные специальные звания среднего начальствующего состава получили:

- начальник отделения отдела уголовного розыска Насир Абаев;

- инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Тихон Абрамов.

Памятной медалью «За заслуги в милиции» отмечены ветераны органов внутренних дел Юрий Кононченко и Леонид Бизер, нагрудного знака краевого Совета ветеранов органов внутренних дел «За заслуги в укреплении правопорядка» удостоен Владислав Фальченко, почётной грамотой краевого Совета ветеранов ОВД награждён Виктор Таскин.

Благодарность управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю за участие в конкурсе детского рисунка «Моя мама – полицейский» объявлена Карине Пантелеймоновой и Владлене Стекольщиковой.

Норильских стражей порядка поздравили творческие коллективы Большого Норильска – «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Шкода», «Болеро» и «Оганер». Несколько песенных поздравлений для своих коллег исполнил вокально-инструментальный ансамбль Норильского ОМВД «Долг и честь» - Виталий Цауня, Дмитрий Прохоров и Владимир Сурский