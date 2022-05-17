МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильскому отделу полиции исполнился 81 год

Норильскому отделу полиции исполнился 81 год

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Норильскому отделу полиции исполнился 81 год

День рождения местные блюстители порядка решили отметить без пышных торжеств – просто вместе собрались действующие сотрудники, ветераны службы, друзья и неравнодушные жители города, которые помогли полицейским в их работе.

Норильскому отделу полиции исполнился 81 годНорильскому отделу полиции исполнился 81 годНорильскому отделу полиции исполнился 81 годНорильскому отделу полиции исполнился 81 год

17 мая 1941 года Приказом ОНКВД Красноярского края была впервые объявлена штатная расстановка личного состава норильского поселкового отделения рабоче-крестьянской милиции. Его первым начальником был назначен Никита Иванович Сазонов. В штате числился всего один оперуполномоченный, его помощник, два участковых паспортиста и шесть милиционеров. Уже через пять лет для регулирования уличного движения и наблюдения за общественным порядком с разрешения заместителя министра внутренних дел СССР генерала-лейтенанта милиции Авраамия Завенягина в Норильске было организовано пять постоянно действующих милицейских постов. За десять дней из вольнонаемных горожан отобрали 20 человек для назначения их милиционерами. В феврале 1951 года на наши улицы выехал первый конный патруль. Это были, в первую очередь, стрелки охраны воинской части, их насчитывалось 40 человек. Для лошадей в пятидесятидневный срок построили ведомственную конюшню. 8 сентябре 1953 года приказом Отдела МВД Красноярского края объявили штатную расстановку уже норильского городского отдела милиции, её начальником стал майор Кузьма Алексеевич Демко.

В Снежногорске поселковое отделение милиции организовали в 1981 году. В это время уже Управление внутренних дел исполкома Норильского городского совета народных депутатов активно развивалось.

- В 1987 году в УВД создан свой информационный центр.

- В 1993 году организована милиция общественной безопасности.

- В 2000-2003 годах произошло преобразование ГАИ, ПВС, ОБХСС, ЭКО, был создан отдел по незаконному обороту наркотиков.

- В июне 2003-го сформирован отдел по расследованию налоговых преступлений.

- В 2011 году управление внутренних дел по городу Норильску было переименовано в Отдел МВД России по городу Норильску, а сотрудники разделены на полицию и внутреннюю службу.

Сегодня Норильский ОВМД объединяет три отдела полиции – в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане, два пункта полиции – в Оганере и Снежногорске.

Коллег поздравил начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин:

- В советское время граждане жили общей идеей, которая была утрачена в лихие девяностые. Но сегодня всё меняется: мы снова понимаем, какая она, наша страна, каковы наши корни, культура, вера, общие жизненные принципы. И сегодня профессия полицейских особо значима и важна. Мы должны быть примером, стать наставниками и друзьями. Очень хочется, чтобы наша работа для вас была не рутиной, а смыслом жизни, долгом, как у ветеранов нашей службы. Хочу поздравить вас всех с 81-й годовщиной образования норильского отдела и желаю всем достижения всех поставленных нами планов, здоровья, успехов и счастья.

На торжественном мероприятии сотрудникам полиции вручили ведомственные награды и новые звания, не забыли про ветеранов службы, а также неравнодушных норильчан, которые помогают сотрудникам внутренних дел в их работе. Например, благодарственным письмом отметили кондуктора автобуса Наталью Чащину, которая обнаружили в салоне транспорта сумку. Женщина сработала по правилам антитеррористической инструкции, в итоге оказалось, что вещь была просто забыта пассажиркой. Сумку вернули благодарной хозяйке.

Многие сотрудники удостоились наград от главы города и Норильского городского совета депутатов.

- Вы служите в непростых условиях: и климатических, и географических, к тому же здесь живут люди разных национальностей, вероисповеданий, конфессий. Всё это накладывает свою специфику на вашу службу, но не смотря ни на что, вы – сильный, дружный, сплочённый коллектив профессионалов. Вы неустанно следите за обстановкой в Норильске и обеспечиваете защиту каждого жителя города. А администрация Норильска, в свою очередь, хочет поддержать вас. Выделено 129 миллионов рублей на покупку автотранспорта, командного пункта на базе грузовика «Урал», цифровых радиостанций, систем фиксации, а также на ремонт полицейских участковых пунктов и обеспечение их необходимой техникой. Надеемся, всё это позволит сделать вашу службу более комфортной. Дорогие и уважаемые ветераны, вам желаю крепкого здоровья, а действующим сотрудникам, чтобы вас всегда ждали дома и он был «полной чашей». С праздником! - поздравил полицейских исполняющий обязанности главы Норильска Роман Красовский.

Обратился к полицейским и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков:

- Дорогие коллеги! Я обращаюсь к вам так потому, что недавно произошли изменения, и органы государственной и муниципальной власти теперь работают в едином ключе. Когда я был рядовым гражданином, не понимал, насколько вы самоотверженны и сколько сил отдаёте службе. Сегодня же, будучи руководителем, знаю, насколько ваша работа сложна и важна. Простой пример: два года пандемии и строгих ограничений. Ту нагрузку, которая пришлась на ваш отдел, сложно описать, но городу ваша помощь была просто необходима, и вы справились с честью. Сегодня новые непростые условия, в которых оказалась наша страна и весь мир, и это тоже отражается на настроениях, на безопасности. И мы снова опираемся на вас! Желаю процветания вашему отделу. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, возвращайтесь к родным здоровыми и пусть ваш достаток растёт.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Витас Бенета
17 мая в 19:31 4120
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