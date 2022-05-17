Норильскому отделу полиции исполнился 81 год

17 мая 1941 года Приказом ОНКВД Красноярского края была впервые объявлена штатная расстановка личного состава норильского поселкового отделения рабоче-крестьянской милиции. Его первым начальником был назначен Никита Иванович Сазонов. В штате числился всего один оперуполномоченный, его помощник, два участковых паспортиста и шесть милиционеров. Уже через пять лет для регулирования уличного движения и наблюдения за общественным порядком с разрешения заместителя министра внутренних дел СССР генерала-лейтенанта милиции Авраамия Завенягина в Норильске было организовано пять постоянно действующих милицейских постов. За десять дней из вольнонаемных горожан отобрали 20 человек для назначения их милиционерами. В феврале 1951 года на наши улицы выехал первый конный патруль. Это были, в первую очередь, стрелки охраны воинской части, их насчитывалось 40 человек. Для лошадей в пятидесятидневный срок построили ведомственную конюшню. 8 сентябре 1953 года приказом Отдела МВД Красноярского края объявили штатную расстановку уже норильского городского отдела милиции, её начальником стал майор Кузьма Алексеевич Демко.

В Снежногорске поселковое отделение милиции организовали в 1981 году. В это время уже Управление внутренних дел исполкома Норильского городского совета народных депутатов активно развивалось.

- В 1987 году в УВД создан свой информационный центр.

- В 1993 году организована милиция общественной безопасности.

- В 2000-2003 годах произошло преобразование ГАИ, ПВС, ОБХСС, ЭКО, был создан отдел по незаконному обороту наркотиков.

- В июне 2003-го сформирован отдел по расследованию налоговых преступлений.

- В 2011 году управление внутренних дел по городу Норильску было переименовано в Отдел МВД России по городу Норильску, а сотрудники разделены на полицию и внутреннюю службу.

Сегодня Норильский ОВМД объединяет три отдела полиции – в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане, два пункта полиции – в Оганере и Снежногорске.

Коллег поздравил начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин:

- В советское время граждане жили общей идеей, которая была утрачена в лихие девяностые. Но сегодня всё меняется: мы снова понимаем, какая она, наша страна, каковы наши корни, культура, вера, общие жизненные принципы. И сегодня профессия полицейских особо значима и важна. Мы должны быть примером, стать наставниками и друзьями. Очень хочется, чтобы наша работа для вас была не рутиной, а смыслом жизни, долгом, как у ветеранов нашей службы. Хочу поздравить вас всех с 81-й годовщиной образования норильского отдела и желаю всем достижения всех поставленных нами планов, здоровья, успехов и счастья.

На торжественном мероприятии сотрудникам полиции вручили ведомственные награды и новые звания, не забыли про ветеранов службы, а также неравнодушных норильчан, которые помогают сотрудникам внутренних дел в их работе. Например, благодарственным письмом отметили кондуктора автобуса Наталью Чащину, которая обнаружили в салоне транспорта сумку. Женщина сработала по правилам антитеррористической инструкции, в итоге оказалось, что вещь была просто забыта пассажиркой. Сумку вернули благодарной хозяйке.

Многие сотрудники удостоились наград от главы города и Норильского городского совета депутатов.

- Вы служите в непростых условиях: и климатических, и географических, к тому же здесь живут люди разных национальностей, вероисповеданий, конфессий. Всё это накладывает свою специфику на вашу службу, но не смотря ни на что, вы – сильный, дружный, сплочённый коллектив профессионалов. Вы неустанно следите за обстановкой в Норильске и обеспечиваете защиту каждого жителя города. А администрация Норильска, в свою очередь, хочет поддержать вас. Выделено 129 миллионов рублей на покупку автотранспорта, командного пункта на базе грузовика «Урал», цифровых радиостанций, систем фиксации, а также на ремонт полицейских участковых пунктов и обеспечение их необходимой техникой. Надеемся, всё это позволит сделать вашу службу более комфортной. Дорогие и уважаемые ветераны, вам желаю крепкого здоровья, а действующим сотрудникам, чтобы вас всегда ждали дома и он был «полной чашей». С праздником! - поздравил полицейских исполняющий обязанности главы Норильска Роман Красовский.

Обратился к полицейским и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков:

- Дорогие коллеги! Я обращаюсь к вам так потому, что недавно произошли изменения, и органы государственной и муниципальной власти теперь работают в едином ключе. Когда я был рядовым гражданином, не понимал, насколько вы самоотверженны и сколько сил отдаёте службе. Сегодня же, будучи руководителем, знаю, насколько ваша работа сложна и важна. Простой пример: два года пандемии и строгих ограничений. Ту нагрузку, которая пришлась на ваш отдел, сложно описать, но городу ваша помощь была просто необходима, и вы справились с честью. Сегодня новые непростые условия, в которых оказалась наша страна и весь мир, и это тоже отражается на настроениях, на безопасности. И мы снова опираемся на вас! Желаю процветания вашему отделу. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, возвращайтесь к родным здоровыми и пусть ваш достаток растёт.