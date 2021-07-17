Александр Пестряков поздравил норильчан с Днём города и Днём металлурга

Александр Пестряков, председатель городского Совета Норильска, искренне поздравил норильчан с самыми главными праздниками — Днём города и Днём металлурга!

Он рассказал журналистам «Заполярной правды», что эти даты столь же неразрывны, как и сам город и профессия металлурга — невозможно представить Норильск без градообразующего предприятия «Норникель». Город всем обязан тем, кто носит почётное звание металлурга, кто своим ежедневным самоотверженным трудом обеспечивает бесперебойную работу подразделений «Норникеля».

Праздничные июльские дни объединяют не только десятки тысяч работников компании, но и всех, кто гордо именуется норильчанином. Людей, которые не понаслышке знают о сложностях жизни и работы в суровых климатических условиях, не теряют оптимизма, несмотря ни на какие трудности, своим трудом преумножают благосостояние родного города и уверенно сморят в будущее.

К сожалению, из–за пандемии уже второй год нет возможности отметить любимые праздники шумно и с размахом, устроить народные гуляния. Но это не помешает норильчанам в эти дни ещё больше сплотиться перед новыми вызовами.