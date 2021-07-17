Людмила Магомедова поздравила норильчан с Днём города и Днём металлурга

Людмила Магомедова, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края, поздравила норильчан с замечательными праздниками, которые по праву можно назвать одними из самых главных для Норильска. С Днём города! С Днём металлурга! И пожелала крепкого здоровья и благополучия.

В своём поздравление она отметила, что металлургия — одна из важнейших отраслей экономики нашего государства. Это оплот индустриального развития России. Сила и мощь нашей страны. С ней неразрывно связана история становления отечественной науки. Металлургическая промышленность постоянно развивается, требуя новых инженерных решений, геологических изысканий, принципиально нового технологического подхода, тем самым давая мощный импульс для развития этих направлений.

Сегодня, когда одним из приоритетов государственной политики является освоение Арктического пояса, разработка и внедрение перспективных проектов, перед металлургическими комплексами Севера открываются принципиально новые возможности для роста и развития.

Норильском — городом северной славы, по праву можно гордиться. Труд металлурга требует силы духа, выдержки, умения быстро принимать решения. Он воспитывает силу воли и ответственность. День металлурга — профессиональный праздник особенных и удивительных людей.