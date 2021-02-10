Норильскую молодёжь приглашают в «Школу молодого парламентария»

Обучение стартует 15 февраля в 18.00 в лекционном зале публичной библиотеки по адресу пр-т Ленинский, 21. На лекциях будущим нормотворцам расскажут о правовой культуре, содействии распространению и развитию правовой культуры в молодёжной среде. Кроме того, в программу обучения включены интерактивные занятия, мастер-классы, деловые игры, которые будут посвящены основам написания законопроектов. Занятия будут проводить ведущие специалисты города, Норильского городского Совета депутатов, Законодательного собрания края.

Цель обучения - формирование правовой культуры и правового сознания молодёжи. После окончания школы успешные выпускники будут рекомендованы в IV созыв Молодёжного парламента города Норильска.

Проект «Школа молодого парламентария» инициирован Молодёжным парламентом при Законодательном собрании Красноярского края.