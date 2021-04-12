Норльчанин сообщил о ложном минировании в полицию, за что предстанет пред судом

Полицейские задержали подозреваемого, который сообщил, что на территории спортивного объекта находится запрещённый предмет. Все спецслужбы незамедлительно прибыли на место происшествия. Из здания оперативно эвакуировали 70 человек. После обследования здания опасных предметов обнаружено не было.

Полицейские установили, что звонок совершил житель Кайеркана. По его словам, он просто хотел пошутить.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.