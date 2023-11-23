«Норникель» будет сотрудничать с Security Vision

Цель партнёрства — усилить защиту промышленных информационных систем и данных для целостности и непрерывности производственных процессов в металлургическом производстве. Это позволит компании повысить уровень защиты от киберугроз, эффективность управления рисками в сфере информационной безопасности, скорость реагирования на инциденты.

«Наша команда стремится обеспечить максимальную защиту производственных цепочек от киберугроз, поэтому мы отбираем только лучшие решения для наших систем, - подчеркнул Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля». – Мы открыты для честного и продуктивного партнёрства с вендорами и поставщиками решений киберзащиты. Совместная работа с Security Vision не только открывает новые возможности для укрепления безопасности данных и целостности процессов, но и позволяет нам смелее смотреть в будущее, занимать проактивную позицию в борьбе с компьютерными преступниками».

«Это партнёрство позволит нам вместе тестировать лучшие технологии и совместные наработки в реальных условиях гигантского промышленного предприятия, что является важным шагом для развития обеих компаний и не менее значимым вкладом в развитие российского рынка информационной безопасности», - отметил Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

Как часть сотрудничества компании также планируют совместно участвовать в международных киберсоревнованиях и разрабатывать образовательные программы для повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности.