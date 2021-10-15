«Норникель» и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев и ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров.

«Сотрудничество с такой компанией, как «Норникель», позволит нам лучше ориентироваться на рынке труда и выпускать специалистов более подготовленными к современным реалиям. Рассчитываю, что коллеги из компании будут участвовать в подготовке наших программ, давать рекомендации, чтобы помочь нам получить более чёткое представление о требованиях, которые нашим выпускникам предъявят будущие работодатели. Кроме того, мы планируем провести ряд совместных исследований», — отметил при подписании соглашения Михаил Эскиндаров.

«Пятилетнее соглашение подразумевает насыщенную программу, направленную на развитие компетенций и повышение квалификации сотрудников финансово-экономической вертикали «Норникеля». Цифровая трансформация, переход на удалённые методы работы, ESG-повестка и другие современные вызовы требуют постоянного профессионального и личностного развития. Уверен, что сотрудничество в рамках подписанного сегодня соглашения станет хорошим примером партнёрства высшей школы и большего бизнеса», — прокомментировал Сергей Малышев.