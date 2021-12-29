«Норникель» и Минобороны России построят универсальный спорткомплекс
«Норникель» и Минобороны России построят универсальный спорткомплекс
В его состав войдет баскетбольный центр, который станет домашней ареной для баскетбольного клуба ЦСКА.
Общая площадь нового спортивного комплекса на Ленинградском проспекте составит около 55 000 м2. Помимо баскетбольной арены (на нее приходится около половины площади) в него войдут объекты, предназначенные для нужд федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2023 г.
Будущая домашняя арена ПБК ЦСКА — это единственный в Москве специализированный баскетбольный центр, отвечающий требованиям проведения баскетбольных матчей Международной федерации баскетбола (International Basketball Federation, FIBA). По плану его вместимость составит 5000 зрителей. В проекте будут учтены все самые современные инженерные и технологические решения мирового уровня. В частности, предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня по различным видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий.
«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.
В комплексе будет размещена офисно-тренировочная база баскетбольного клуба ЦСКА, включая отдельную просторную раздевалку, тренажерный зал и медицинско-восстановительный центр.
При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.
Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут объекты федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА: плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.
Напомним, ПБК ЦСКА — самая титулованная российская команда в игровых видах спорта, действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы являются одним из лидеров европейского баскетбола, они приняли участие в 17 из 18 предыдущих «Финалов четырех» Евролиги, выиграв на этом отрезке четыре континентальных титула. В сезоне-2021/2022 ЦСКА продолжает участвовать в сильнейших европейских клубных турнирах. В настоящий момент команда занимает седьмое место в регулярном чемпионате Евролиги и третье — в первенстве Единой лиги ВТБ.