«Норникель» и Минобороны России построят универсальный спорткомплекс

Общая площадь нового спортивного комплекса на Ленинградском проспекте составит около 55 000 м2. Помимо баскетбольной арены (на нее приходится около половины площади) в него войдут объекты, предназначенные для нужд федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2023 г.

Будущая домашняя арена ПБК ЦСКА — это единственный в Москве специализированный баскетбольный центр, отвечающий требованиям проведения баскетбольных матчей Международной федерации баскетбола (International Basketball Federation, FIBA). По плану его вместимость составит 5000 зрителей. В проекте будут учтены все самые современные инженерные и технологические решения мирового уровня. В частности, предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня по различным видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий.

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В комплексе будет размещена офисно-тренировочная база баскетбольного клуба ЦСКА, включая отдельную просторную раздевалку, тренажерный зал и медицинско-восстановительный центр.

При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.

Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут объекты федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА: плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.

Напомним, ПБК ЦСКА — самая титулованная российская команда в игровых видах спорта, действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы являются одним из лидеров европейского баскетбола, они приняли участие в 17 из 18 предыдущих «Финалов четырех» Евролиги, выиграв на этом отрезке четыре континентальных титула. В сезоне-2021/2022 ЦСКА продолжает участвовать в сильнейших европейских клубных турнирах. В настоящий момент команда занимает седьмое место в регулярном чемпионате Евролиги и третье — в первенстве Единой лиги ВТБ.