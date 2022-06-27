«Норникель» и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве

Стороны обсудили взаимодействие при реализации инвестиционных и социальных проектов на территории региона. Меморандум в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Андрей Чибис и старший вице–президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

В документе говорится о важности усиления инвестиционной активности для устойчивого экономического роста Мурманской области, а также о необходимости формирования благоприятных финансовых и административных условий для развития бизнеса и значимости совместной работы государства и крупных компаний по созданию новых высокоэффективных и экологичных производств, развитию промышленного и человеческого потенциала.

«Наша цель — создание в Мончегорске современного и высокоэффективного экологичного медного производства. Работая над этим большим и сложным инвестиционным проектом, мы находим полное взаимопонимание со стороны правительства Мурманской области и лично губернатора. Мы уверены, что такая активная поддержка позволит реализовать все наши проекты максимально эффективно», — прокомментировал Сергей Дубовицкий.

«Строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске — это комплексное развитие сразу нескольких отраслей. Во–первых, Мурманская область держит курс на зелёный регион, и экологически чистое предприятие на нашем Севере — ещё один большой шаг вперёд. Во–вторых, это инвестиции проекта более 140 млрд руб. и создание новых рабочих мест. В–третьих, руководством «Норникеля» принято решение о строительстве нового микрорайона в Мончегорске для сотрудников. И, в–четвертых, мы также договорились, что кадры для этого производства будем готовить в наших вузах. Важно, чтобы в первую очередь именно жители Мурманской области получали все компетенции и были востребованы нашими ключевыми работодателями на территории региона», — подчеркнул губернатор.

Проект «Большая медь» предусматривает применение современной технологии «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%, на производстве будет бессточная замкнутая система водооборота.

Ещё одно важное начинание — строительство нового отделения разделения файнштейна на Кольской ГМК, которое подразумевает реконфигурацию рафинировочных мощностей для увеличения объёмов производства цветных металлов.

В дополнение к развитию промышленного производства компания намерена внести вклад в социальное развитие Мончегорска. В городе собираются построить современный жилой квартал, который будет включать в себя жилые дома на 2000 квартир, а также социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения и т. д.

Кроме того, меморандум предполагает совместные усилия «Норникеля» и региона в проработке инструментов поддержки инвестиционных проектов на территории опережающего развития «Столица Арктики» в рамках региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов.

Стоит отметить, что «Норникель» активно реализует на территории Мурманской области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке в 2020-2022 годах сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд рублей.