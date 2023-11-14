«Норникель» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о намерениях и сотрудничестве по сооружению атомных станций малой мощности подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Энергосистема Большого Норильска изолирована от Единой энергосистемы России, что предъявляет к её надёжности повышенные требования. С учётом стратегических планов развития «Норникель» рассматривает возможность строить новые генерирующие мощности. Один из вариантов — атомные станции малой мощности.

«Росатом» активно развивает проекты атомных станций малой мощности, которые отвечают потребностям удалённых северных территорий России с децентрализованным энергоснабжением. Документ предусматривает, что компании изучат возможные варианты, определят приоритетную площадку размещения наземной станции, её конфигурацию и необходимую для её сооружения и эксплуатации инфраструктуру, а также рассмотрят оптимальную модель реализации проекта.

«Норникель» и Норильский промышленный район развиваются, в связи с чем за горизонтом 2030 года нам понадобится больше электроэнергии. Решением может стать атомная электростанция — безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. Сотрудничество с «Росатомом» позволит «Норникелю» получить доступ к передовым энергетическим технологиям, а госкорпорации — развивать применение атомных станций малой мощности в удалённых регионах России», - прокомментировал Владимир Потанин.

«В рамках нашего партнёрства мы планируем изучить потребности НПР и выбрать наиболее подходящий проект для энергоснабжения. В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект атомной станции малой мощности на базе новейшей реакторной установки «РИТМ-400», - отметил Алексей Лихачёв. - Наши проекты в сфере малой мощности предлагают надёжный источник электроэнергии с долгосрочным прогнозируемым тарифом для потребителей. Кроме того, атомная энергетика способна внести значительный вклад в борьбу с изменением климата ввиду отсутствия выбросов СО2 в процессе генерации энергии, что крайне важно для северных территорий нашей страны. Все эти преимущества делают технологии атомных станций малой мощности востребованными для крупных промышленных потребителей, которые ответственно подходят к выбору источников энергоснабжения для своих производств и территорий присутствия».

Добавим, «РИТМ-400» — это проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 мегаватт. Его разрабатывает опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова, входящее в группу «Росатом».