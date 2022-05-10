«Норникель» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве

В первую очередь, это реализация стратегических проектов в Арктической зоне Российской Федерации, направленных на развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства, в том числе проектов по судостроению, развитию атомного ледокольного флота. Ледоколы «Атомфлота» помогают «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет воплощать амбициозную инвестиционную программу в Норильском промышленном районе. Так, c 2022 года атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки.

Возможна также реализация совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья.

«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счёт такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить своё положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперёд в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий–ионных батарей. Таким образом, сотрудничество госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.

«Перечень направлений не является исчерпывающим и может быть дополнен сторонами путем заключения дополнительных соглашений», — говорится в документе.