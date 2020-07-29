«Норникель» и «Роснефть» договорились о партнёрстве в области топливообеспечения

В Министерство природных ресурсов направлено совместное письмо, в котором «Норникель» выражает поддержку в проведении лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных «Роснефтью». К ним относятся также требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также - обязательств транспортировать газ по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки.

В случае приобретения такой лицензии из запасов Ушаковского участка после начала его разработки «Роснефть» обеспечит поставку недостающих объёмов газа предприятиям «Норникель».

С октября 2020 года по апрель 2021 «Роснефть», в рамках договорённостей, поставит предприятиям ГМК, расположенным в Норильске, до 123,9 тысяч тонн нефтепродуктов. Поставки будут производиться танкерами компании «Норникель» по Северному морскому пути с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»), выбор которого для участия в логистической цепочке поддержал врио губернатора Александр Цыбульский.

Сотрудничество «Роснефти» и «Норникеля» будет происходить на основе контрактов, в которых учитываются обязательства сторон по соблюдению экологических стандартов. Эта работа позволит освободить значительную часть резервуарного парка «Норникеля», расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых для повышения надёжности системы хранения топлива.