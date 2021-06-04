«Норникель» и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве в области логистики на Таймыре

Интерес «Роснефти» к этому соглашению понятен - данное сотрудничество способствует реализации инвестиционного проекта «Восток Ойл». В его рамках планируется увеличить пассажиро- и грузопоток через аэропорт Норильск. Но прежде необходимо реализовать ряд проектов на территории самого аэропорта, создать благоприятный бизнес-климат для расширения авиатранспортного сообщения, повысить качество услуг, а также построить новую инфраструктуру.

Кроме того, на территории аэропорта планируется создать дополнительные объекты для обслуживания вахтового персонала, который задействован в проекте «Восток Ойл», построить новый центр для обслуживания авиационной техники. В перспективе работу аэропорта планируют сделать круглосуточной.

В соглашении упомянуты и другие логистические возможности «Норникеля» в регионе. В частности, будет проведена оценка мощностей для круглогодичной доставки грузов проекта «Восток Ойл» морским транспортным коридором, а также для доставки грузов из портов Красноярска и Лесосибирска в порты Енисейского бассейна в период навигации по Енисею. В этом случае планируется использование дудинского порта с возможной модернизацией и расширением его перевалочных мощностей под дополнительные грузы проекта «Восток Ойл».

Конкурентным преимуществом сотрудничества двух компаний в области логистики на Таймыре является близость к Северному морскому пути. Благодаря логистическим возможностям «Норникеля» в регионе у проекта открывается сразу два направления - европейские и азиатские рынки. Обеспечение дополнительной загрузки Севморпути, помимо прочего, окажет благоприятное влияние не только на экономику региона, но и страны.

«Мы приветствуем все современные проекты на Таймыре. Они создают рабочие места, повышают качество жизни населения. Сотрудничество с «Роснефтью» позволит повысить качество услуг для пассажиров аэропорта Норильск, приведет к его модернизации и расширению. Наряду с авиационной составляющей проект создаст предпосылки для дальнейшего развития речной и морской логистических цепочек. Входящий грузопоток в Норильский логистический хаб уже увеличился в 1,5 раза в связи с расширением инвестиционной программы «Норникеля», в том числе за счёт реализации масштабных экологических проектов в регионе.

В связи с этим вопросы модернизации и наращивания транспортной инфраструктуры стоят как никогда остро. Сотрудничество лидеров российской экономики в регионе и синергия от комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры способствуют укреплению позиций России в Арктике и гарантируют строгое соблюдение экологических норм в этой хрупкой экосистеме», - прокомментировал старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.