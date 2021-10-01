«Норникель» и Сибирское отделение РАН подпишут соглашение по изучению биоразнообразия

Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшее время. Главная задача документа - организация комплексных полевых и лабораторных работ по изучению биоразнообразия не только в Арктике, включая Таймыр и опорные точки Севморпути, но и в Забайкалье.

Впервые СО РАН зашло на территорию в прошлом году. Тогда, после разлива топлива на ТЭЦ-3, большая группа учёных провела масштабную экспедицию по изучению территории, а также оценку состояния экосистемы. В этом году работы продолжились.

«Всё последовательнее «Норникель» показывает себя ответственным природопользователем, развёртывает детальные исследования регионов, где ведёт свой бизнес. Сейчас, в соответствии с политикой компании в области сохранения биологического разнообразия, СО РАН разработало комплексную программу базовых исследований и определения зоны воздействия различных объектов группы «Норильский никель». Представители компании активно участвуют в мероприятиях СО РАН. Такое системное сотрудничество с академической наукой, обладающей максимальными исследовательскими компетенциями и многочисленными примерами их эффективного комбинирования, может служить примером для всех крупных природопользователей России», - заявил председатель СО РАН и научный руководитель Большой норильской экспедиции Валентин Пармон.

В свою очередь Андрей Грачев уверен в успехе этого сотрудничества:

«Комплексные результаты Большой Норильской экспедиции позволяют получить объективную картину текущего состояния региона, определить наиболее эффективные инструменты, методы и технологии для восстановления экосистемы и пересмотра существующего подхода к промышленному освоению территории».