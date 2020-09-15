«Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук подписали соглашение о комплексном исследовании Арктики

«Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук договорились о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, а также о выработке правил промышленного производства в Российской Арктике с учётом принципов устойчивого развития.

Соглашение подписали сегодня в Новосибирске вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачёв и председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации Сергея Меняйло.

- Приглашение учёных Сибирского отделения Российской академии наук изучить экологическое состояние Таймыра — это хороший пример для всех, в том числе для российских компаний. Пример осознания важности ответственного отношения к природе. Цели и интересы Большой норильской экспедиции выходят далеко за пределы установки причин и последствий разлива дизельного топлива. Экспедиция позволит масштабно и комплексно изучить территорию Таймыра, создать объективную картину современной экосистемы. Выводы и рекомендации экспедиции будут востребованы для решения поставленных президентом Российской Федерации задач по развитию Арктики, — сказал на церемонии подписания соглашения Сергей Меняйло.

Учёные из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук в начале сентября завершили полевой этап Большой норильской экспедиции и приступили к лабораторным исследованиям и анализу данных. В ходе полевых работ собрано несколько тысяч проб воды и грунтов, образцов живых организмов и растений, проведены приборные измерения.

- Компания направила максимум усилий на ликвидацию последствий инцидента на ТЭЦ-3. Все задействованные службы работали с опережением графика. Результаты экспедиции позволят получить ясную картину последствий инцидента, не зависящую от конъюнктуры, и определить наиболее эффективные инструменты, методики и технологии для возвращения экологической системы в нормальное состояние. Стратегическая задача соглашения заключается в разработке новой концепции и принципов ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне России, — сказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачёв.

Работа экспедиции теперь перемещается в лаборатории академических институтов Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Якутска и Норильска. По оценкам учёных, лабораторный период займет минимум два-три месяца и будет не менее напряжённым с точки зрения задействованных в нём сил специалистов.

Учёным предстоит получить точные контуры загрязнений после майского инцидента в Норильске, исследовать хронологию антропогенного и техногенного влияния на Таймыре и отследить изменения в состоянии многолетнемёрзлых грунтов. Итогом работы экспедиции станет комплексный отчёт, который планируется завершить в конце 2020 года.