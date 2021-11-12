«Норникель» и сотрудники компании подписали обновлённый коллективный договор

«Норникель» продолжает совершенствовать систему социального партнерства. Сегодня в Норильске был заключён коллективный договор на 2022-2024 годы.

Документ традиционно предусматривает один из лучших соцпакетов в отрасли и нацелен на формирование долгосрочного благополучия сотрудников и их семей. Он включает в себя все социальные обязательства работодателя по отношению к трудовому коллективу. «Норникель», как ответственный работодатель, предоставляет сотрудникам значительно большие меры поддержки, чем того требует законодательство. При формировании документа в компании учитывают опыт социального партнёрства прошлых лет и актуальные предложения работников. Благодаря этому, коллективный договор «Норникеля» превосходит по своему наполнению многие подобные соглашения в стране.

Одна из базовых статей коллективного договора – ежегодная индексация зарплаты. В этот раз, ещё до заключения нового коллективного договора, руководство компании объявило о беспрецедентном повышении выплат сотрудникам основных производственных площадок: с 1 января 2022 года на предприятиях в Норильском промышленном районе и Красноярском крае зарплаты вырастут на 20%, в Кольском дивизионе – на 10%. На остальных площадках индексация составит 6,7%.

Помимо прочего, компания ежегодно компенсирует проезд в отпуск работников и членов их семей, предлагает программы медицинского страхования, оздоровления и отдыха, у сотрудников есть возможность дополнительного пенсионного обеспечения, участия в жилищных программах, программах профессионального обучения, в том числе и для молодёжи, с первого дня работы выплачивается процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера в максимальном размере.

Для повышения социальной защищенности работников с 1 января 2022 года будет увеличена адресная поддержка отдельных категорий работников. Речь идёт об оказании помощи в определённых жизненных ситуациях, а также о разных видах материальной поддержки.

«Цель обновлённого коллективного договора – не только сохранить высокие социальные стандарты «Норникеля», но и расширить права и льготы наших сотрудников. Для компании важно, чтобы каждый работник чувствовал свою причастность к общему делу, жил и работал в комфортных условиях, мог обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи. У «Норникеля» впереди масштабные планы развития, которые предстоит воплотить в жизнь нашему трудовому коллективу», - прокомментировал подписание договора президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Подписи под документом поставили старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, председатель социально-трудового совета Роман Ляшко и председатель общественной профсоюзной организации работников «Норникеля» Михаил Чиж.

«Привлекательность компании – это не только ее устойчивое развитие, повышение эффективности производства, модернизация предприятий, внедрение экологических программ и автоматизация производства. Наряду с этим очень важно, чтобы сотрудники чувствовали социальную защищённость, трудились в безопасных современных условиях, жили в комфортном городе. Компания вкладывает во все эти направления много сил и средств. И это вселяет большую уверенность в привлечение высокопрофессиональных кадров в Норильск. Уже действующие работники видят, что компания заботится о них, и в любой ситуации окажет полную поддержку. Коллективный договор, который мы продлили сегодня, закрепит социальную стабильность в наших коллективах, и это позволит компании реализовывать все заявленные амбициозные планы», - отметил на церемонии подписания старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Представители трудовых коллективов компании высоко оценили обновлённый коллективный договор. По их мнению, его содержание соответствует интересам и запросам сотрудников компании.

«Действующий коллективный договор является образцом для российского бизнеса и содержит все необходимые нормы, дополнительные льготы и гарантии. Очень важно, что в обновлённом договоре они были расширены для отдельных сотрудников. Это прекрасный документ, с которым можно уверенно идти по жизни», - прокомментировал председатель социально-трудового совета компании «Норникель» Роман Ляшко.

«Перед подписанием коллективного договора были приняты очень важные решения по компенсациям и выплатам, - отметил в свою очередь председатель общественной профсоюзной организации работников «Норникеля» Михаил Чиж. - Выплаты были увеличены для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, а также для сотрудников, которым выписан продолжительный больничный. Это очень важно. К тому же, увеличена поддержка работников, переезжающих на постоянное место жительства на материк, выросли суммы компенсации на зубопротезирование и многое другое. У нас сложились очень хорошие отношения с работодателем, все вопросы мы решаем вместе и постоянно вносим в коллективный договор различные улучшения».

Помимо ПАО «ГМК «Норильский никель» еще 22 предприятия Группы «Нориникель» имеют коллективные договоры, в основе которых лежат единые корпоративные стандарты. Коллективными договорами охвачено около 94% работников группы компаний «Норникель» от Норильска до Мурманска, Архангельска и Читы.