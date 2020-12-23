«Норникель» к своему 85-летию провёл конкурс на лучшую научно-техническую разработку

Традиция подобных состязаний - ровесница «Норникеля». Она родилась еще в 1935 году, когда на Норильском комбинате объявили конкурс на лучшую сборную конструкцию барака. Спустя 85 лет победители снова получают ценные призы. На этот раз это именные сертификаты и денежное вознаграждение из призового фонда в размере трёх миллионов рублей.

Несмотря на высокую конкуренцию, у жюри практически не возникло разногласий при выборе победителя. Лучшим стал проект «Флотационного обогащения остатка хлорного растворения (ОХР) никелевого порошка трубчатых печей в электролизном отделении металлургического цеха». Его разработчики - специалисты КГМК и главного офиса «Норникеля». Второе место получила разработка инженеров Кольской ГМК, которые предложили «Технологию обогащения с получением трёх готовых флотационных концентратов». Третьих мест было сразу три, и они достались разноплановым проектам. Один из них - предложение сотрудников Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала на Талнахской обогатительной фабрике. Исследователи внесли лепту в повышение эффективности работы главного гидротехнического сооружения ТОФ, предложив организовать «Отдельный контур водооборота в цикле селективного разделения коллективного концентрата».

Заместитель председателя конкурсной комиссии, директор производственно-технического департамента Николай Радько отметил:

- Все допущенные к участию в конкурсе проекты были конкурентоспособны, полезны, эффективны, применимы в производстве. Конкурс подтвердил, что творческий потенциал работников компании, способных нестандартно решать технологические проблемы и задачи производства, неиссякаем.

Первый вице-президент - операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко добавил:

- Любая компания, которая в будущем хочет оставаться креативной и конкурентоспособной, должна постоянно совершенствоваться. Безгранично благодарен всем моим коллегам, которые поучаствовали, проявили своё мастерство, и которые неравнодушны к тому, что делают, и к будущему компании.