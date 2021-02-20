«Норникель» компенсирует ущерб от разлива топлива за счёт снижения дивидендов

Компания не будет оспаривать решение суда и выплатит ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в размере 146,2 млрд руб. Компенсация поступит в федеральный бюджет. Об этом сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Как сообщает РБК, Андрей Бугров отметил, что «есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный бюджет», а также «выплата ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании».

Напомним, как ранее отмечала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от дочки «Норникеля» в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.