«Норникель» наградили за ответственный подход к промышленной кибербезопасности

В Сочи прошла конференция, посвящённая информационной безопасности промышленных объектов. В ней участвовали эксперты по кибербезопасности и специалисты в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами и информационной инфраструктурой ведущих российских компаний: «Северсталь», «Россети», «Норникель» и других.

На конференции обсуждались вопросы защиты объектов информационной инфраструктуры, построения эффективных систем управления информационной безопасностью крупных промышленных компаний, противодействия киберугрозам и реагирования на инциденты информационной безопасности. Отдельная дискуссия была посвящена цифровому суверенитету в промышленности в условиях ускоренной цифровизации традиционных производств.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака, «сегодня технологическое неравенство становится инструментом политического давления, поэтому вопрос обеспечения технологической независимости напрямую связан с защитой политического суверенитета».

«Тема цифрового суверенитета является для нас крайне актуальной, поскольку IТ-инфраструктура промышленных холдингов преимущественно построена на решениях ограниченного числа вендоров, многие из которых зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Эта ситуация грозит серьёзными геополитическими рисками, в том числе возможными политически мотивированными санкциями. Мы полагаем, что в данном случае необходим особый международно-правовой режим для решений в области IТ, используемых для защиты критической информационной инфраструктуры», – отметил Дмитрий Григорьев, директор департамента защиты информации IТ-инфраструктуры «Норникеля».

На конференции «Норникель» получил награду «За лидерство, открытость и ответственный подход к промышленной кибербезопасности на национальном и международном уровне».

«Безопасность нашей информационной инфраструктуры является одним из приоритетов компании в условиях цифровой реальности, от неё во многом зависит непрерывность производственных процессов, устойчивость наших систем перед кибервызовами и угрозами. Мы стремимся занимать лидерские позиции в сфере промышленной кибербезопасности, применяя инновационные подходы к процессу цифровизации традиционного производства. Мы готовы делиться своими наработками и объединять вокруг себя единомышленников под «зонтиком» специально созданной нами в 2017 году площадки – клуба «Безопасность информации в промышленности», – прокомментировал получение награды Дмитрий Григорьев.