«Норникель» обновит политику взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера (КМНС)

«Норникель» также представил на обсуждение положение о реализации принципов по предотвращению, снижению и смягчению потенциального воздействия на коренные малочисленные народы.

Оба документа разработаны командой независимых экспертов, объединённых организацией «КМНСОЮЗ». Их можно посмотреть на её сайте.

Два года назад на предварительных консультациях эксперты обсудили с сообществами коренных народов Таймыра и Мурманской области их ожидания от взаимодействия с компанией и основные принципы новой политики.

В течение трёх недель, до 5 ноября, представители коренных народов обсуждали новые документы и направляли свои рекомендации и комментарии. Компания учтёт замечания при подготовке итоговых версий документов. «Норникель» официально примет новые правила после одобрения советом директоров компании.

«Эту политику после принятия советом директоров можно будет считать внутренним законом компании, обязательным для выполнения, – подчеркнул Андрей Грачёв, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам. – Положениями политики смогут пользоваться и коренные народы Севера для выстраивания конструктивных отношений и ведения диалога с компанией и её представителями».

Среди экспертов, участвовавших в разработке новой политики, Навин Рай из Непала, международный эксперт по правам коренных народов и автор действующего стандарта Всемирного банка и Международной финансовой корпорации; Алексей Цыкарев, в прошлом заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов; Антонина Горбунова, заместитель председателя Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, исполнительный директор объединения «КМНСОЮЗ».

«В России «Норникель» — одна из немногих компаний, которая системно занимается совершенствованием взаимодействия с коренными народами. Мне кажется, что «Норникель» мотивирует многие другие компании разрабатывать аналогичные инициативы. Политика важна для долгосрочной перспективы развития. Отсутствие такой политики было бы сравнимо с нежеланием следовать стандартам по защите окружающей среды или соблюдению прав человека», – сообщил Навин Рай.