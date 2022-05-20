«Норникель» победил в конкуре проектов цифровизации в горнодобывающей отрасли

Ежегодный конкурс «Горная индустрия 4.0» состоялся в Москве. В этот раз на него поступило 55 заявок из 18 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Жюри конкурса, в которое вошли 18 экспертов в области горного дела и цифровизации производственных процессов, отобрало 14 проектов-победителей по основным и специальным номинациям.

Приз за первое место получила «Система декадно-сменного планирования горных работ «ДСГ 2.0». Награду вручили старшему менеджеру департамента по развитию бизнес-системы, директору программы трансформации системы управления минерально-сырьевого комплекса Норильского дивизиона Андрею Гриценко.

В ноябре 2021 года Роспатент выдал положительное заключение о результатах проверки заявки, направленной на госрегистрацию программы для ЭВМ «Система декадно-сменного планирования горных работ подземных рудников».

Государственную регистрацию прав «Норникеля» на этот объект интеллектуальной собственности осуществил производственно-технический департамент компании. В подготовке заявочных документов участвовали профильные специалисты научно-технического управления Заполярного филиала Наталья Плетнева и Татьяна Халикова, а также производственно-технического департамента «Норникеля» Нина Бражник и Елена Салихова.

Цифровая «Система декадно-сменного планирования горных работ «ДСГ 2.0» действует с 2019 года и используется на всех подземных рудниках Заполярного филиала центрами планирования и контроля выполнения горных работ, оснащенными по последнему слову техники. Подобной цифровой системы планирования на сегодняшний день в мире больше нигде нет. К ней проявляют интерес многие горнодобывающие компании российского рынка.