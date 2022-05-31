«Норникель» поддержит бизнес-проекты предпринимателей Норильска и Заполярного

Это проекты участников «Акселератора для предпринимателей», они были отобраны на ежегодной инвестиционной сессии, которая состоялась 27 апреля в онлайн-формате. Из восьми представленных проектов семь получили поддержку «Норникеля».

Средства компании будут направлены на развитие бизнеса в Норильске: «Экошоурум Shandy Candy» (руководитель проекта — Екатерина Галайда), приобретение учебных автомобилей для организации «Автокурсы № 1» (руководитель — Виталий Андреев), строительство «Путорана-глэмп «Медведица» (предприниматель — Леонид Каушан). Также получили поддержку уже известные в городе проекты «Кофе-Друг» (предприниматель — Сергей Сербин) и школа хореографии DANCE PLACE (предприниматель — Лилия Якупова). В Заполярном появится семейный банно-оздоровительный комплекс «ПарОК» (автор и руководитель проекта — Александр Мишкин), а также откроется новое помещение барбершопа (предприниматель — Иван Сорокопутов).

Проекты участников «Акселератора для предпринимателей» за период обучения показали качественный прирост: увеличилось количество клиентов в 1,2 раза, выручка — в 1,3, прибыль — в 1,4 раза, а прирост прибыли всех проектов составил 2 млн руб.

В сессиях «Акселератора» приняли участие 74 предпринимателя, образовательный курс продолжительностью три месяца успешно завершили 35 человек из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного и посёлка Никель. В этом году впервые участниками «Акселератора» стали руководители стартап-проектов и представители некоммерческого сектора.

Проектные заявки оценивало экспертное жюри, в состав которого входили представители органов власти Норильска и Печенгского района, «Норникеля», Агентства развития Норильска, Агентства развития Мончегорска и Центра социальных проектов «Вторая школа», Союза промышленников и предпринимателей, бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей.