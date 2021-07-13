«Норникель» поддержит студентов, желающих заниматься комплексным развитием городов

До 23 июля участники конкурса, в основном это студенты Сибирского федерального университета, должны определиться, в каком направлении они будут состязаться. «Норникель» представит блок «Развивая среду», который объединит молодых людей, желающих заниматься комплексным развитием городов с помощью современных технологий и актуальных социальных решений.

Участникам направления «Развивая среду» предстоит пройти образовательный курс, подготовленный при участии компании. Лекции будут представлены в виде видеороликов, в которых студентам расскажут о том, что такое городская среда, как сделать её наиболее комфортной, как функционируют общественные пространства, работают новые формы коллаборации и краудсорсинга, как создавать и развивать сообщества.

Лучшие участники, выбравшие это направление, смогут пройти стажировку в компании, а победители отправятся в поездку на плато Путорана. Кроме того, самых активных конкурсантов ждут ценные призы от «Норникеля»: от современной оргтехники до онлайн-курсов по Python-программированию.

«Один из элементов социальной миссии нашей компании - повышение качества жизни в регионах бизнеса «Норникеля». Чтобы осуществить это, нашей команде нужны молодые, талантливые, профессиональные и неравнодушные люди, которые, как и «Норникель», своими приоритетами видят ответственное отношение к окружающей среде и внедрение новых технологий развития. Делайте свой ход, и вы сможете попробовать силы в нашей компании», - отметил председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

«Конкурс «Твой ход» открывает перед студентами широкие возможности для самореализации, - рассказал проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц. - Организаторами предложены одиннадцать треков, среди которых можно выбрать любое направление, которое тебе близко, которое тебя вдохновляет. Можно прокачивать туристический бренд своей малой родины, а можно поделиться волонтёрским проектом. Конкурс предлагает широкий диапазон выбора для творчества с одной стороны и формирование гражданской позиции с другой. В этом подходе, на мой взгляд, заключается несомненная ценность конкурса. Не менее важно, что уже во время обучения в вузе участники конкурса смогут попасть на стажировки в ведущие компании страны, попробовать свои силы в выбранной области и нарастить профессиональный капитал. Это имеет особую актуальность для Красноярского края, где сконцентрированы крупнейшие индустрии страны».

Имена победителей конкурса станут известны в ноябре.