«Норникель» подписал несколько соглашений о сотрудничестве в области IT-технологий

Первый меморандум подписан с IT-разработчиком «Астра». В рамках документа компании будут вместе разрабатывать программное обеспечение для нужд «Норникеля», искать подходы к интеграции решений и сервисов, тестировать инновации, а также заниматься популяризацией перехода на российские технологии, проводить профильные форумы и конференции.

«Цель «Норникеля» — не только найти замену импортному программному обеспечению на российском рынке, но и повысить эффективность IT-решений за счёт участия в их разработке. В сотрудничестве с группой «Астра» мы стремимся обеспечить свой технологический суверенитет и гибко управлять разработкой IT-продуктов, устранять риски для бизнес-процессов благодаря выбору российского программного обеспечения», - сообщила Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля».

«Мы создаём экосистему программного обеспечения, которая удовлетворит все потребности современных отраслевых предприятий, и искренне благодарны коллегам из «Норникеля» за доверие и открытость к сотрудничеству. Подписание соглашения о партнёрстве с одним из промышленных гигантов — это значимое событие для группы «Астра». Оно служит веским подтверждением конкурентоспособности нашего софта и в то же время даёт нам возможность на основе обратной связи и совместной работы с экспертами «Норникеля» определить оптимальные векторы развития наших решений, что в итоге позволит нам быстрее насытить рынок самыми востребованными, надёжными и удобными технологиями», - прокомментировал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками группы «Астра».

Второй документ о сотрудничестве подписан с компанией R-Vision. Основная цель участников партнёрства — сделать вклад в развитие рынка информационной безопасности для промышленного сектора экономики.

Стороны планируют совместно разрабатывать предложения по совершенствованию, тестированию и внедрению решений информационной безопасности в промышленных системах, в том числе отвечающих за непрерывность производственного цикла и целостность бизнес-процессов в «Норникеле».

«Современный российский рынок информационной безопасности находится в стадии формирования и развития, постепенно заполняются те бреши, которые образовались после ухода западных вендоров. В этой ситуации промышленным компаниям — потребителям продуктов и услуг ИБ важно, с одной стороны, иметь возможность положиться на надёжных партнеров, с другой — заявить о своих потребностях и ожиданиях «на берегу». Цель, которую мы преследуем, заключая стратегические партнёрства с ключевыми игроками рынка, — продемонстрировать нашу открытость к конструктивному диалогу и совместной работе по усилению киберзащиты нашей компании в частности и отрасли в целом», — прокомментировал Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля».

«Разрабатывая наши продукты, мы всегда стремимся учитывать ожидания заказчиков, ориентироваться на нужды рынка. Стратегическое сотрудничество с одним из флагманов российской промышленности — «Норникелем», — безусловно, позволит нам ещё глубже погрузиться в потребности промышленного сектора, найти точки соприкосновения для реализации совместных инициатив. Уверен, что стратегическое партнёрство даст старт для дальнейшего — уже прикладного — сотрудничества по созданию и внедрению передовых решений кибербезопасности с наибольшей эффективностью для бизнеса», — прокомментировал Игорь Сметанев, директор по стратегическому развитию компании R-Vision.