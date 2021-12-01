"Норникель" помогает в проведении спасательной операции в восточной части северного морского пути

Сложная ледовая обстановка в начале ноября привела к блокировке нескольких судов на различных участках СМП. В условиях дефицита ледокольных мощностей заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша обратился с запросом об отвлечении ледокола от проводки судов «Норникеля» для поддержки спасательной операции.

«Несмотря на напряжённую производственную программу по проводке привлечённого флота в Дудинку, «Норникель» откликнулся на просьбу и изменил график движения судов, чтобы высвободить часть времени работы ледокола «Таймыр» и помочь предприятию «Атомфлот» высвободить заблокированные суда», - сообщается в заявлении компании.

- Понимая всю серьёзность сложившейся ситуации, «Норникель» выделил единственный привлечённый компанией атомный ледокол для поддержки спасательной операции. Мы всегда ценили, и будем ценить взаимоотношения с нашим партнёром и искренне благодарим менеджмент компании за ответственный подход и предоставление судна, находящегося под её долгосрочным контрактом. Взаимопомощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют «Норникель» как надежного партнёра, на которого всегда можно положиться, - отметил Вячеслав Рукша.

Старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергей Дубовицкий добавил, что сотрудничество ведущих российских компаний в Арктике позволит повысить безопасность мореплавания на СМП:

- «Росатом» является стратегическим партнёром «Норникеля». Благодаря этому партнёрству решается сразу несколько задач государственного масштаба — реализация проектов в Арктике, развитие инфраструктуры СМП, импортозамещение.

Добавим, что «Норникель» — один из ключевых операторов грузовых перевозок по СМП с флотом из шести судов усиленного ледового класса Arc7. Основным ледоколом для проводки судов является атомный ледокол «Таймыр». В прошлом году флотом компании по СМП было перевезено 1,63 млн т грузов.

Поскольку атомный ледокольный флот — флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района, компания наращивает объём перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе, в том числе основной экологической инициативы компании - «Серной программы». Для гарантии выполнения этих планов ранее «Норникель» заключил с госкорпорацией «Росатом» и Дальневосточным центром судостроения и судоремонта, который входит в состав обществ группы «Роснефть», соглашение о намерениях совместно проектировать и строить двухтопливный (дизельное топливо/сжиженный природный газ) дизель-электрический ледокол. Кроме того, как сообщает пресс-служба компании, «Норникель» и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года, которое подразумевает расширение сотрудничества, связанное с плановым увеличением грузопотока «Норникеля».