«Норникель» презентовал экспертному сообществу отчёт об устойчивом развитии

Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам, в своей речи напомнил о четырёхстороннем соглашении, в рамках которого работа будет проводиться по нескольким направлениям - реновация жилья и городской инфраструктуры, продолжение программы переселения, укрепление промышленной безопасности и повышение уровня жизни в Норильске в целом.

«До 70% всех средств - вклад «Норникеля» в развитие инфраструктуры Норильска. Это, пожалуй, единственный случай, когда социально ответственная компания так серьёзно относится к территории, где находятся её основные предприятия, - подчеркнул Андрей Грачев. - Реновация жилья в Норильске позволит не только демонтировать нежилые здания, но и возвести новые, повысить надёжность инженерных сетей, поменять аварийные участки коммуникаций, «вылечить» фундаменты. Что же касается экологизации, то уже по цифре - 250 млрд рублей выделено на реализацию «Серной программы» - можно понять, какое внимание этому уделяет «Норникель». По сути это 50% всего финансирования федерального проекта «Чистый воздух».

Помимо этого, компания принимает активное участие в повышении туристической привлекательности региона. В планах - создание кластера «Затундра», который сможет принимать до 50 тыс. туристов в год. На эти цели «Норникель» выделит 20 млрд рублей.

Помимо планов по развитию города, был затрону и другой важный вопрос - повторная переработка и дальнейшее использование строительного мусора на территории.

«Компания в 2016 году закрыла Никелевый завод. Землю нужно рекультивировать. Однако демонтаж приведёт к увеличению строительных отходов на полтора миллиона тонн. В качестве варианта решения проблемы рассматривается строительство местных мусороперерабатывающих заводов, продукцию которых потом можно будет использовать для производства стройматериалов», - пояснил старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров.