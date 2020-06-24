«Норникель» приглашает на молодёжный онлайн-форум SVET ON

На форум приглашаются подростки 12–18 лет из Норильска и Дудинки, Мончегорска и Заполярного, Никеля и Читы, а также Газимурского Завода. Они смогут стать участниками межрегионального молодёжного онлайн-форума SVET ON, который состоится 25–27 июня.

Это форум для тех, кто готов развивать свои навыки в четырёх направлениях:

Startup — молодёжное предпринимательство, или как начать своё дело;

Volunteering — волонтёрство как старт карьеры и стиль жизни;

Engineering — инженерное будущее, перспективная наука и изобретательство;

Technologies — диджитал, соцсети, блогеры и популярность в интернете.

«Каждая буква в названии форума [SVEТ] отражает профессиональные тренды для развития компетенций. Мы надеемся, что компания включит [ON] новые возможности для подростков и молодёжи в наших регионах», — поделилась директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Экспертами форума выступят профессионалы в своём деле: лётчик-космонавт, герой Российской Федерации Сергей Рязанский, актёр театра и кино Антон Богданов, социальный предприниматель Гузель Санжапова, SMM-эксперт Павел Гуров, первый заместитель председателя Молодёжного инициативного центра Мария Калашникова и специалисты по художественному изобретательству и творческой визуализации Басир и Ксения Шаоевы.

Также спикерами форума станут предприниматели, корпоративные волонтёры и школьники из Норильска, Читы, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Москвы.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке и выбрать интересующий трек. Первые 100 человек из каждого региона (Красноярский край, Забайкальский край и Мурманская область) получат премиум-доступ к онлайн-конференции, которая включает общение с экспертами и блогерами, практикумы и лаборатории, квесты и квизы, ток-шоу и даже вечеринки. Остальные смогут подключиться к онлайн-трансляциям общих мероприятий форума на странице «ВКонтакте».

Более подробную информацию о треках, программе, спикерах и условиях участия можно найти на страницах соцсетей:

«ВКонтакте»: https://vk.com/sveton_forum

Instagram: https://www.instagram.com/sveton_forum