«Норникель» принял участие в I Международном форуме «Народы России»

История длится ещё с советских времён — многие годы компания оказывает поддержку посёлкам Таймыра, не даёт угаснуть традиционным праздникам и ежегодно проводит этнофестиваль «Большой Аргиш».

– В 2018 году мы утвердили политику в отношении прав коренных малочисленных народов Севера. Три основных положения которой: постоянный конструктивный диалог с представителями этих народов, помощь в развитии их традиционного уклада жизни и учёт их взглядов и чаяний. Особое внимание компания уделяет вопросу сохранения языков. При поддержке Сибирского федерального университета и Федерального агентства по делам национальностей «Норникель» реализовал проект по восстановлению энецкой письменности как примера уникального культурного наследия КМНС. В 2019 году результаты этой работы были представлены на площадке ООН. При этом в арктических поселках Таймыра проживают 215 энцев. Но даже если бы их было всего десять, проект состоялся бы, — рассказал в ходе выступления вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачёв.

А в сентябре текущего года было подписано четырёхстороннее соглашение с общественными организациями, которые представляют интересы КМНС. В рамках этого документа предусмотрено 40 мероприятий на ближайшие пять лет с финансированием на сумму более двух миллиардов рублей. Поддержка будет оказана в строительстве, медицине, культуре, туризме, спорте и других направлениях.