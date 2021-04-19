«Норникель» признали самым узнаваемым работодателем в сфере металлургии

Выборка претендентов формируется в каждой стране на основе мнения трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет. Респонденты отвечали на вопросы о том, как они выбирают работу, как часто меняют её, где ищут, на основании чего отдают предпочтение той или иной компании. В России восемь лет подряд исследование проводит независимая исследовательская группа Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.

Первое место «Норникель» занимает уже третий год подряд. Также среди лидеров оказались «Алроса», НЛМК, РУСАЛ и ТМК.