«Норникель» признали самым узнаваемым работодателем в сфере металлургии
«Норникель» признали самым узнаваемым работодателем в сфере металлургии
По итогам международного исследования Randstad Employer Brand Research, в котором приняли участие 34 страны, компания заняла первое место.
Выборка претендентов формируется в каждой стране на основе мнения трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет. Респонденты отвечали на вопросы о том, как они выбирают работу, как часто меняют её, где ищут, на основании чего отдают предпочтение той или иной компании. В России восемь лет подряд исследование проводит независимая исследовательская группа Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.
Первое место «Норникель» занимает уже третий год подряд. Также среди лидеров оказались «Алроса», НЛМК, РУСАЛ и ТМК.