«Норникель» продал NordStar

Новым владельцем авиакомпании стал её действующий менеджмент, который давно управляет активом, в том числе нынешний руководитель NordStar Леонид Мохов. Теперь он продолжит свою деятельность как генеральный директор.

«В текущей ситуации «Норникель» сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надёжное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании — обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение лётной программы на 100%, а также соблюдение условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», — прокомментировал событие старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

«В наших планах — развитие маршрутной сети, и самостоятельный статус позволяет это делать более эффективно, без привязки к материнской компании и региону. Тем не менее мы по-прежнему остаемся базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска и будем выполнять все наши обязательства, обеспечивая надёжное, доступное и бесперебойное авиасообщение между Норильском и крупнейшими российскими городами», — сказал генеральный директор Леонид Мохов.