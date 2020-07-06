«Норникель» проведёт конференцию к 100-летию открытия норильского месторождения

Какую роль в экономической, политической и культурной истории российского государства сыграло освоение Севера? Кем были первопроходцы, открывавшие суровые неизведанные территории? Какими были энтузиасты-добровольцы, строившие заводы и города за полярным кругом? Как способствовали развитию северных территорий, те, кто прибывал сюда под конвоем? Почему именно Север требует особо внимательного отношения к своей экологии? Как Север стал объектом пропаганды и музейного собирательства?

Эти и многие другие вопросы будут обсуждать в декабре 2020 года на Всероссийской конференции "Освоение Севера: из прошлого к будущему", приуроченной к 100-летию открытия норильского месторождения.

В 1921 году экспедиция, которой руководил Николай Урванцев, обнаружила на Таймыре медно-никелевое месторождение, ставшее предтечей Норильска. Промышленное освоение Севера стало важнейшим фактором существования советской экономики, а также советской внутренней политики, идеологическим ресурсом и социокультурным явлением. Работа промышленных гигантов военно-промышленного комплекса приобрела особое, стратегическое, значение в годы Великой Отечественной войны. Из сырья, добытого в Заполярье, на Крайнем Севере, в Сибири, производились оружие и боеприпасы, здесь разрабатывались и внедрялись на практике новые технологии: в частности, в 1943 г. в Норильске был изобретён катодный никель, и поныне использующийся для военной техники.

Во второй половине ХХ века значение изучения и промышленного освоения северных территорий, использования их экономического потенциала также было среди государственных приоритетов, в том числе из-за нарастающей урбанизации, а также гонки вооружений, явившейся следствием холодной войны.

В последнее десятилетие на государственном уровне и в общественном пространстве вновь возник стратегический интерес к российскому присутствию в Арктике, развитию производств в северных регионах.

В рамках конференции откроется масштабная выставка, на которой впервые будут представлены уникальные документы, представляющие многовековую линию времени освоения Севера, из фондов Государственного архива Красноярского края и научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Организаторы конференции «Освоение Севера: из прошлого к будущему»: Санкт-Петербургский институт истории РАН, Государственный архив Красноярского края, издательство «Политическая энциклопедия», при поддержке компании «Норникель».

Конференция пройдёт 14–16 декабря 2020 года в Красноярске.

Подробнее с условиями участия в конференции можно ознакомиться на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.