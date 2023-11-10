«Норникель» провёл для школьников тренинг «Наши ценности в работе и в жизни»

Профтрек для старшеклассников Норильска «Школа – ЗГУ – Норникель» набирает обороты. Школьники и студенты уже образовали команды по направлениям подготовки основных кафедр Заполярного государственного университета, приняли участие в профориентационной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и начали работу над совместными проектами по благоустройству города.

Чтобы эффективно взаимодействовать и выстраивать коммуникацию в команде для участников профтрека провели квест «Наши ценности в работе и в жизни». На каждом этапе специалисты университета знакомили ребят с особенностями корпоративной культуры компании.

«Такое мероприятие помогает старшеклассникам получить необходимые современные навыки. В первую очередь это навык выстраивания эффективной коммуникации в команде. Школьники учатся взаимодействовать друг с другом, находить точки соприкосновения. В некоторых командах выявились явные лидеры, которые пытаются организовать работу. Хочется надеяться, что эти ребята, пройдя профтрек, определятся окончательно со своим профессиональным будущим, со своей профессией и выберут для обучения Заполярный государственный университет как стартовую точку карьеры», – рассказала Анастасия Шутина, главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникель».

Неотъемлемая часть корпоративной культуры «Норникеля» – шесть базовых ценностей компании. Это надёжность, ответственность, профессионализм, сотрудничество, эффективность, развитие. Все они в совокупности играют важную роль в обеспечении успешного положения компании в отрасли, реализации стратегии развития компании. Единые убеждения и общие правила отражаются в поведении в рабочих ситуациях. Миссия и ценности – это то, что нас объединяет и даёт силы работать.

«Сегодня мы познакомимся с компанией «Норникель», а также станем настоящими командами профессионалов. Вы знаете, что любую команду объединяют общее дело, общие взгляды, общие ценности. Нам очень интересно, какие же они у вас. Ребята, поднимите руку, у кого родители работают в «Норникеле». А кто сам планирует связать свой профессиональный путь с компанией?» – обратился к ребятам Павел Фурсов, ведущий специалист отдела по развитию персонала и профориентации Корпоративного университета «Норильский никель». В ответ поднялся лес рук – в зале оказалось немало ребят, чьи родители работают в компании.

«Город и компания прикладывают все усилия, чтобы жилось и работалось комфортно. Вы, ребята, будущее Норильска, и мы ждём вас в компании. Вся глобальная работа, которая запланирована в городе, направлена на повышение качества жизни, возможность сделать город технологичным и комфортным для вас – молодых и активных норильчан. Город нуждается в вас, ведь именно за людьми, живущими и работающими в Норильске, стоит будущее не только города, но и Арктики», – добавили преподаватели Корпоративного университета Евгения Курлович и Евгения Рощина.

Более 80 школьников вместе со студентами-наставниками от кафедр ЗГУ, разделившись на шесть команд, выполняли различные задания на станциях, направленные на знакомство с ценностями «Норникеля». Ребята определяли качества настоящего профессионала, создавали образ идеального специалиста компании и мечтали о будущем города Норильска. Полученные на тренинге знания и навыки станут для школьников навигатором в построении дальнейшей профессиональной траектории.

Финал профтрека корпоративного проекта «Норникеля» «Профнавигатор» пройдёт 30 ноября. Сейчас на каждой кафедре ЗГУ идёт работа над проектами по благоустройству Норильска. На завершающем мероприятии состоится защита исследовательских проектов, хакатон и награждение активных участников.

Автор текста: Гузель Табаева