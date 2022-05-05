МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров

«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров

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«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров

Обсуждение вопроса прошло на Общем собрании акционеров.

«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров

В Совет директоров рекомендованы:

– Денис Александров;

– Алексей Башкиров;

– Сергей Батехин;

– Андрей Бугров;

– Сергей Волк;

– Алексей Германович;

– Марианна Захарова;

– Алексей Иванов;

– Станислав Лучицкий;

– Максим Полетаев;

– Всеволод Розанов;

– Егор Шейбак;

– Евгений Шварц.

Шестеро из 13 кандидатов являются независимыми.

Кандидаты в ревизионную комиссию:

– Эдуард Горнин;

– Алексей Дзыбалов;

– Анна Масалова;

– Георгий Сванидзе;

– Елена Яневич.

Фото Ирина Яринская
5 мая в 10:19 570
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