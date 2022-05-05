«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров
«Норникель» рекомендовал новых кандидатов в Совет директоров
Обсуждение вопроса прошло на Общем собрании акционеров.
В Совет директоров рекомендованы:
– Денис Александров;
– Алексей Башкиров;
– Сергей Батехин;
– Андрей Бугров;
– Сергей Волк;
– Алексей Германович;
– Марианна Захарова;
– Алексей Иванов;
– Станислав Лучицкий;
– Максим Полетаев;
– Всеволод Розанов;
– Егор Шейбак;
– Евгений Шварц.
Шестеро из 13 кандидатов являются независимыми.
Кандидаты в ревизионную комиссию:
– Эдуард Горнин;
– Алексей Дзыбалов;
– Анна Масалова;
– Георгий Сванидзе;
– Елена Яневич.