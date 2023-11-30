«Норникель», СФУ и ЗГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Основные направления сотрудничества включают развитие научно-исследовательских проектов, особенно в области изучения вечной мерзлоты и климатических изменений в Арктической зоне, внедрение инновационных производственных технологий, а также исследования в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.

Важным аспектом сотрудничества является развитие R&D-центра «Норникеля», где будет сосредоточена работа по цифровизации и оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности. Также предусмотрена поддержка в образовательной сфере, включая проведение совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов Сибирского федерального и Заполярного государственного университетов.

Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для компании. Это предполагает актуализацию программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также реализацию программ дополнительного профессионального образования, соответствующих актуальным потребностям «Норникеля».

«Сотрудничество «Норникеля» и двух университетов открывает новые горизонты для научных исследований, инновационной деятельности и подготовки высококлассных специалистов, способствуя устойчивому развитию регионов Крайнего Севера и промышленности в целом. Наша цель – подготовить экспертов, которые будут на переднем крае инноваций и готовы решать глобальные задачи», – сообщила Дарья Крячкова, вице-президент «Норникеля» по кадровой политике.

«Как университет практики и быстрого старта карьеры, ЗГУ имени Н. М. Федоровского будет полезен для определения технологических задач, практического внедрения разработок, повышения адаптированности образовательных программ и выпускников-инженеров к рабочим местам в стратегических отраслях России», – отметил Евгений Голубев, ректор Заполярного государственного университета.

«И с «Норникелем» и с Заполярным государственным университетом нас связывает длительное сотрудничество. Соглашение фиксирует его очередной этап, пересборку существующих программ с учётом заявленных нами в программе «Приоритет-2030» направлений. Так, целенаправленная работа в направлении климатических исследований и трансформации инженерного образования, упакованная в формат стратегических проектов программы, дала результат, позволила нам приобрести новые компетенции, появились интересные наработки. Всё это сделало возможным выход на следующий уровень отношений с прежними партнёрами», – сообщил Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета.