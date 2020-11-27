«Норникель» создаёт отдел по взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра

Поддержка коренных малочисленных народов Севера — эта тема обсуждается сегодня на разных уровнях представителями власти и бизнеса. Ведь только совместными усилиями можно выстроить конструктивные взаимоотношения и развивать бизнес в Арктике, не нанося вреда экологии и этносу.

В Таймырском колледже прошёл семинар по данной теме. Участники встречи делились своими мнениями о том, как должна развиваться российская Арктика. Среди них — начальники профильных управлений администрации муниципального района, депутаты Законодательного собрания Красноярского края, представители Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, компании «Норникель» и других ведомств.

Руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Владимир Званцев доложил о планах по реализации Стратегии социально–экономического развития северных и арктических территорий и поддержки КМНС Красноярского края до 2023 года.

Первый вице–президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова, рассказала об опыте «Норникеля». Компания уже не первый год участвует в проектах, направленных на улучшение качества жизни коренных народов Таймыра. За структурными подразделениями компании было закреплено 22 подшефных посёлка. На их поддержку с 2010-го по 2013 год «Норникель» выделил 60 миллионов рублей. С 2014 года жители Таймыра активно участвуют в грантовой программе «Норникеля» - «Мир новых возможностей». От 20 до 40 процентов её победителей - это таймырцы, а общий размер перечисленных им грантовых средств - более 88 миллионов рублей. Также «Норникель» ежегодно на День оленевода и День рыбака закупает подарки для призеров: моторы, резиновые лодки, бензогенераторы, GPS-навигаторы. С 2010 года расходы компании в этом направлении составили более 45 миллионов рублей. «Норникель» также участвует в проектах по реконструкции и строительству социально значимых объектов на Таймыре.

В текущем году компания запустила новую образовательную программу — «Студенты Таймыра». 19 представителей коренных малочисленных народов из Дудинки и отдалённых посёлков Таймыра уже получают по этой программе бесплатное высшее образование в Норильском государственном индустриальном институте. «Норникель» берёт на себя расходы и по оплате проживания студентов, их проезда к месту обучения и обратно, дополнительных курсов по профильным предметам. И стипендию они тоже получают из средств компании.

Кроме этого, Заполярный транспортный филиал ежегодно обучает в Дудинке студентов из числа КМНС по специальностям «стропальщик» и «тальман» с последующим трудоустройством.

Напомним, 25 сентября 2020 года «Норникель» и организации, представляющие интересы коренных малочисленных народов Севера, подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Общая сумма поддержки по данному соглашению составит 2 млрд рублей.