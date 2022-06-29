«Норникель» стал обладателем национальной премии «Экотех-Лидер»

Церемония награждения в области экологических технологий прошла в Москве 27 июня. На ней были отмечены компании, достигшие серьёзных результатов в разработке, внедрении и продвижении передовых экологических технологий.

В этом году в премии участвовали 100 проектов из 85 регионов России. Одним из лучших стал проект «Чистый Норильск», о котором на церемонии награждения рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.

«Программа сегодня набирает обороты, — сообщил он. — Мы демонтировали более 100 аварийных зданий, очистили более 1 млн кв. м территории. Дальше предстоит непрерывная работа, будем реализовывать программу и зимой, и летом. Запланированные затраты — около 4 млрд рублей в год».

У компании в планах — до 2030 года демонтировать 500 заброшенных сооружений, убрать 2 млн тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. Перспективы высоко оценили представители Минприроды и эксперты.

«У нас огромное количество положительных примеров по экологизации производства, — отметил генеральный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин. — Практически все крупные компании металлургического, нефтяного и газового секторов проходят процедуры модернизации основных циклов. Сегодня коллеги из «Норникеля» рассказывали также о «Серной программе» — одной из самых масштабных инициатив. Её стоимость — 300 млрд рублей, и всё это — внебюджетные средства. Это большое начинание».