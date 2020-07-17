«Норникель» увеличивает до 20 миллиардов объём поддержки сотрудников в период пандемии COVID-19

«Норникель» продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции. Компания разработала новый пакет мер до конца года для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 миллиардов рублей. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и её последствиями в 2020 году «Норникель» потратит более 20 млрд руб.



Во многом благодаря стартовавшей в марте 2020 года программе «Норникеля» по борьбе с коронавирусной инфекцией пандемия не оказала заметного влияния на работу компании. Тем не менее эпидемиологическая обстановка в Норильске становится напряжённой и компания считает необходимым усилить принимаемые меры безопасности.



«Норникель» перевел большинство офисных сотрудников на удаленный режим работы, усилил профилактические меры на производстве, оказывает всестороннюю помощь регионам и местным сообществам. Компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела, поставила в регионы две стационарные (в Норильске и Мончегорске) и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, большой объём средств индивидуальной защиты (в том числе более 10 млн масок). Предприятия группы предоставили субсидии на доставку грузов в Норильск для малого и среднего бизнеса, на коммунальные услуги для некоммерческих организаций, а также обеспечили предпринимателей средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами.



С момента запуска программы до конца июня на эти цели было направлено около 10,5 млрд руб. Защита работников и жителей регионов от COVID-19 — один из приоритетов «Норникеля» сегодня. Компания делает всё, чтобы полностью обеспечить города присутствия оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Кроме того, дополнительно, по запросу региональных и муниципальных властей, «Норникель» обеспечивает медучреждения всем необходимым.



Задача второго пакета мер, разработанного «Норникелем», — подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости. Во второй половине 2020 года на эти цели будет направлено около 10 млрд руб.

Первым шагом этой программы стало выделение срочной помощи Норильску в ответ на обращение администрации города. В частности, «Норникель» организует поставку в Норильск компьютерного томографа.



Пандемия и её воздействие практически на все области жизни привели к пересмотру подходов «Норникеля» к разным аспектам деятельности. Новым стандартом охраны труда на предприятиях компании стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция, обеспечение медицинскими средствами защиты.



Отдельный комплекс мер запущен для защиты вахтовых сотрудников: продлены сроки вахты, подготовлены и строятся обсерваторы, проводится обязательное тестирование на наличие инфекции.



Разрабатываются проекты внедрения цифровых сервисов для жизни, в том числе дистанционного образования, медицины, торговли и сервиса, сохранения новых стандартов безопасности на предприятиях, в городах, аэропортах, транспорте, общественных пространствах.



Все обязательства компании перед партнёрами, в том числе по социальным, спортивным и культурным проектам, будут выполнены в полном объёме.



Президент «Норникеля» Владимир Потанин: «Пандемия 2020 года и её последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов».