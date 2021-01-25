«Норникель» в седьмой раз станет генеральным партнёром премии «Серебряный Лучник»

– Премия позволяет выявить наиболее интересные региональные проекты, вывести их на федеральный уровень и ещё раз подчеркнуть, что достойные профессионалы есть не только в столицах. В этом отношении «Серебряный Лучник» — Сибирь активно помогает продвижению и развитию регионов в целом, что абсолютно созвучно с политикой «Норникеля», и мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с премией продолжается, — отметил директор департамента общественных связей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.

«Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За эти годы много достойных профессионалов получили заслуженные премии.

В этом году награждение победителей состоится 30 января, после публичной защиты проектов. В состав жюри также вошёл руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала «Норникеля» Константин Вересов.

Напомним, что на официальном сайте премии идёт регистрация на завершающие мероприятия.