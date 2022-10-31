«Норникель» в XXV конкурсе годовых отчётов Московской биржи одержал победу сразу в двух номинациях
«Норникель» в XXV конкурсе годовых отчётов Московской биржи одержал победу сразу в двух номинациях
Компания стала лидером в номинациях «Лучший Годовой отчёт: эффективная коммуникация» и «Лучший отчёт об устойчивом развитии». Представители биржи, РСПП, деловых СМИ, брокеров и другие эксперты высоко оценили уровень раскрытия информации и качество подачи материалов.
Конкурс годовых отчётов проводится с 1997 года и является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компании для ее акционеров, выявления современных тенденций и лучших практик с точки зрения содержания, структуры и дизайна годовых отчётов.
Конкурс способствует повышению уровня открытости публичных компаний и эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.
Как сообщили в компании, в то время как многие другие компании сокращают или вообще отказываются от публикации информации для инвесторов, «Норникель» стремится сохранить прежний высокий уровень прозрачности и открытости данных.