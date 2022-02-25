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«Норникель» вошёл в двадцатку предприятий, популярных у соискателей работы

«Норникель» вошёл в двадцатку предприятий, популярных у соискателей работы

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«Норникель» вошёл в двадцатку предприятий, популярных у соискателей работы

HeadHunter и РБК опубликовали национальный рейтинг работодателей России – 2021. По его итогам «Норникель» вошёл в топ-20 крупных предприятий, в очередной раз подтвердив, что остается одним из самых желанных мест для работы.

«Норникель» вошёл в двадцатку предприятий, популярных у соискателей работы

Эксперты проводили исследование на основе трёх показателей: анонимного голосования соискателей, профессиональной оценки HR-процессов, а также индекса лояльности, который показывает, готовы ли сотрудники компании рекомендовать её как хорошее место труда.

Всего в исследовании приняли участие 1900 компаний, 70 тысяч соискателей и 249 тысяч действующих сотрудников.

В результате «Норникель» занял 17-е место из 183 участников в категории «Крупные компании», а также подтвердил звание лучшей компании металлургической отрасли. Кроме того, согласно анонимному опросу соискателей, «Норникель» вошел в пять процентов самых востребованных работодателей.

Фото Ирина Яринская
25 февраля в 09:30 240
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