«Норникель» вошёл в двадцатку предприятий, популярных у соискателей работы

Эксперты проводили исследование на основе трёх показателей: анонимного голосования соискателей, профессиональной оценки HR-процессов, а также индекса лояльности, который показывает, готовы ли сотрудники компании рекомендовать её как хорошее место труда.

Всего в исследовании приняли участие 1900 компаний, 70 тысяч соискателей и 249 тысяч действующих сотрудников.

В результате «Норникель» занял 17-е место из 183 участников в категории «Крупные компании», а также подтвердил звание лучшей компании металлургической отрасли. Кроме того, согласно анонимному опросу соискателей, «Норникель» вошел в пять процентов самых востребованных работодателей.