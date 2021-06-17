«Норникель» выделит 2,2 млн руб. в поддержку проектов соцпредпринимателей Норильска и Мончегорска

© Из личного архива Лилии Якуповой Из восьми проектов-финалистов, претендовавших на финансовую поддержку «Норникеля», были выбраны два победителя. В Норильске дополнительные ресурсы для развития получит детско-юношеский танцевальный зал DANCE PLACE (автор и руководитель проекта - Лилия Якупова), а в Мончегорске появятся арт-пространство и магазин подарков ручной работы «Дари счастье» (автор и руководитель проекта - Анастасия Венедиктова).

Средства будут выделены в виде беспроцентных возвратных ссуд сроком на два года.

Всего обучающий курс, включающий теоретические основы социального предпринимательства и инструменты стратегического и тактического планирования бизнес-процессов, прошли более 70 участников в сопровождении опытных наставников.

По итогам обучения слушатели создали собственные бизнес-проекты, которые и оценило экспертное жюри, в состав которого вошли представители органов власти Норильска и Мончегорска, «Норникеля», Агентства развития Норильска и Союза промышленников и предпринимателей, а также действующие бизнесмены.

«Мы наблюдаем последствия пандемии: сократилось количество участников и бизнес-идей, и тем не менее проработанность и качество проектов, перспективные и аргументированные бизнес-идеи, настрой - всё это говорит о том, что в регионах сформировано сообщество деятельных предпринимателей, способных предлагать реальные решения социальных проблем», - отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».