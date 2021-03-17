«Норникель» закупит новые тренажёры для обучения горняков

Машинисты погрузочно-доставочных машин, шахтных автосамосвалов, подземных самоходных машин, бурильщиков шпуров и другой техники теперь будут обучаться на новых современных тренажёрах. Учебное оборудование будет закуплено для корпоративного университета «Норильский никель». Новые тренажёры представляют собой контейнер, разделённый на три части. В первой находится серверная, которая отвечает за работу тренажёра-симулятора, во второй — модуль самоходного дизельного оборудования, идентичный определённому типу техники. В этом модуле курсант обучается в 7D-режиме. Более того, модуль является сменным, его замена занимает 15 мин. В третьей части контейнера размещено рабочее место инструктора.

За счёт сменного модуля обучать на тренажёрах можно будет работе практически на всех типах и марках техники, используемой на рудниках. Это несколько десятков видов машин различных производителей: погрузочно-доставочных, кровлеоборочных, буровых установок, самоходных анкероустановщиков, шахтных самосвалов и др.

В компании уверены, что новые тренажёры методы обучения позволят рабочим сократить на 70% ошибки при использовании горной техники. На 30% снизятся продолжительность и количество внеплановых простоев, которые связаны с неверным и неумелым управлением машин. До 25% увеличится ресурс шин, до 25% уменьшится количество замен бурового инструмента и т. д.

«Все мероприятия утверждённой программы направлены в первую очередь на повышение уровня безопасности. На втором месте рост производительности при управлении горной техникой. Инструкторы научат будущих и действующих машинистов погрузочно-доставочных машин наполнять ковши горной массой на 2–3% больше. Доскональное знание техники и её возможностей на 5–6% сократит время внеплановых простоев. Знания позволят сократить время выполнения тех или иных операций на 4,5%. Машинисты станут более опытными, бережливыми, их труд — более эффективным», — пояснил Олег Михальчук, начальник учебного полигона корпоративного университета «Норильский никель».