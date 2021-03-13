«Норникель» запустил грантовый конкурс «Мир Таймыра» для поддержки коренных народов Таймыра

«Мир Таймыра» является важной частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» и нацелен на создание условий для устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов полуострова Таймыр.

В конкурсе участвуют семейные (родовые) общины, представители некоммерческих организаций и государственные и муниципальные учреждения полуострова Таймыр. Всего поступило 84 проектные заявки, сейчас они проходят техническую экспертизу. Запрашиваемые суммы поддержки варьируются от 118 000 руб. до 6,5 млн руб.

«Конкурсные заявки охватывают самые разные сферы жизни коренных малочисленных народов Таймыра: организацию исследовательских и этнографических экспедиций, создание мобильных точек для обучения детей и подростков традиционным промыслам, благоустройство территорий и общественных мест для культурного отдыха. Большая часть заявок направлена на сохранение многолетних традиций и практик, исторической памяти и культурного кода народов Таймыра. Мы надеемся, что конкурс «Мир Таймыра» станет реальной поддержкой для местных сообществ, поможет не только сохранить, но и развить богатое культурное наследие региона», — отметила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Итоги конкурса будут подведены 31 марта, а награждение победителей состоится в апреле во время празднования Дня оленевода. С 1 июня победители начнут реализацию проектов.