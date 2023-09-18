«Норникель» запустил приём заявок на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»
«Норникель» запустил приём заявок на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»
Подать заявку могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий компании. Сумма грантовой поддержки составит от 100 тысяч до 6,5 млн рублей. Конкурсный фонд — 155 млн рублей.
Проект участников может быть реализован на следующих территориях: Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края, Мончегорск с подведомственной территорией, Печенгский муниципальный округ и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский район Забайкальского края.
Участники могут представить проекты по девяти номинациям, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтёрского движения и социальная поддержка наименее защищённых слоёв населения; внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью; благоустройство и реконструкция общественных пространств; сохранение и возрождение культурного наследия; пропаганда здорового образа жизни; формирование экологической культуры; повышение качества услуг некоммерческих организаций.
«Конкурс социальных проектов — один из инструментов благотворительной программы, который позволяет регулярно совершенствовать профессиональные компетенции представителей некоммерческих организаций, а значит, и повышать качество заявок и проектов. В этом году география конкурса приросла территорией Ловозерского сельского поселения Мурманской области. Для новых заявителей уже проведены образовательные семинары и консультации, мы с нетерпением ждём интересных проектных решений от Ловозерья. Желаю сил и командной работы всем заявителям конкурса. Ваши социальные инициативы — возможность проявить свою позицию, стать героем изменений и влиять на развитие региона в целом», — отметила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».
Образовательные семинары и тренинги для будущих заявителей конкурса от федеральных и региональных экспертов уже состоялись в сёлах Ловозеро и Краснощелье и вскоре пройдут на других территориях.
Подача заявок на конкурс традиционно осуществляется через онлайн-платформу. Для заявителей на платформе в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки на конкурс, а также методические и обучающие материалы.
В период подачи заявок (сентябрь и октябрь) для участников конкурса будет действовать опция «Онлайн- и офлайн-консультация» от кураторов конкурса, а также предложен цикл вебинаров от федеральных экспертов в сфере мониторинга и оценки социальных инвестиций, по визуальным данным, презентационным инструментам и др.
Заявки на конкурс принимаются до 6 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 25 декабря.