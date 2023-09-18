«Норникель» запустил приём заявок на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Проект участников может быть реализован на следующих территориях: Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края, Мончегорск с подведомственной территорией, Печенгский муниципальный округ и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский район Забайкальского края.

Участники могут представить проекты по девяти номинациям, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтёрского движения и социальная поддержка наименее защищённых слоёв населения; внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью; благоустройство и реконструкция общественных пространств; сохранение и возрождение культурного наследия; пропаганда здорового образа жизни; формирование экологической культуры; повышение качества услуг некоммерческих организаций.

«Конкурс социальных проектов — один из инструментов благотворительной программы, который позволяет регулярно совершенствовать профессиональные компетенции представителей некоммерческих организаций, а значит, и повышать качество заявок и проектов. В этом году география конкурса приросла территорией Ловозерского сельского поселения Мурманской области. Для новых заявителей уже проведены образовательные семинары и консультации, мы с нетерпением ждём интересных проектных решений от Ловозерья. Желаю сил и командной работы всем заявителям конкурса. Ваши социальные инициативы — возможность проявить свою позицию, стать героем изменений и влиять на развитие региона в целом», — отметила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Образовательные семинары и тренинги для будущих заявителей конкурса от федеральных и региональных экспертов уже состоялись в сёлах Ловозеро и Краснощелье и вскоре пройдут на других территориях.

Подача заявок на конкурс традиционно осуществляется через онлайн-платформу. Для заявителей на платформе в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки на конкурс, а также методические и обучающие материалы.

В период подачи заявок (сентябрь и октябрь) для участников конкурса будет действовать опция «Онлайн- и офлайн-консультация» от кураторов конкурса, а также предложен цикл вебинаров от федеральных экспертов в сфере мониторинга и оценки социальных инвестиций, по визуальным данным, презентационным инструментам и др.

Заявки на конкурс принимаются до 6 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 25 декабря.