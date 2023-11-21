«Норникель-час» прошёл и в школах Кайеркана

На встречу с ребятами пришли участковый маркшейдер карьера «Кайерканский» Елена Афанасова и участковый геолог карьера «Мокулаевский» Леонид Каменев.

Елена Афанасова – норильчанка, окончила Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет). Выбирая из трёх направлений подготовки, остановилась на «разработке месторождений полезных ископаемых» и не пожалела. Елена призналась школьникам, что работа у неё интересная: «Маркшейдер не сидит постоянно в кабинете, так как есть полевые работы – необходимость делать замеры, съёмки в карьере или шахте».

Леонид Каменев родом из Белгорода. Там он получил высшее геологическое образование. После окончания вуза на протяжении трёх лет стремился попасть на работу в «Норникель». «Я много слышал от знакомых о «Норникеле» и хотел после учёбы поехать в Норильск. Но на тот момент мне не хватало трудового стажа, поэтому я брался за любую работу. Мои усилия оправдались – теперь я сотрудник здесь», – поделился с ребятами Леонид.

Гости рассказали школьникам, что входит в обязанности маркшейдера и геолога, как проходит их привычный рабочий день. Старшеклассники узнали поподробнее об этих мужественных и в то же время романтичных профессиях. Так, слово «маркшейдер» теперь не вызовет у ребят проблем с пониманием, ведь он первый под землёй и на земле: помечает устья скважин, трассы; распознаёт, где хранятся сокровища земли; размечает карьеры. Именно эта профессия, как по ниточке, подводит к недрам штольни, штреки и тоннели в глубине земной коры. Словом, геологи и маркшейдеры – это искатели, которые дружат с мечтой и наукой.

Старшеклассники задавали специалистам вопросы о перспективах и специфике этих профессий, о работе в полях, а также о корпоративных программах «Норникеля» для молодых специалистов.

Автор текста: Гузель Табаева